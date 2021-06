Sebbene l’estate sia la stagione più amata da molti italiani, sappiamo anche che il caldo porta a degli inconvenienti come la sudorazione. L’estate infatti si avvicina e le temperature aumentano facendo crescere in noi la voglia di stare all’aria aperta e di vestirsi in modo più leggero. Il sudore, oltre alla possibilità di lasciare sulla pelle e sui nostri vestiti un cattivo odore, può anche irritare la nostra pelle. Quello che la nostra Redazione vuole fare oggi con questo articolo è dare dei suggerimenti per risolvere il problema. Infatti, da oggi il sudore non sarà più un problema dopo aver scoperto questi rimedi naturali incredibilmente efficaci e a costo zero.

Salvia

La salvia, sia sotto forma di tisana o infuso, sia il suo olio essenziale è molto efficace per combattere il sudore. Berne l’infuso infatti è in grado di contrastare l’eccessiva sudorazione e permette anche di calmare le vampate di calore che spesso accompagnano le variazioni ormonali. Possiamo usarla sia fresca, sia essiccata: l’efficacia sarà la stessa. Per prepararne l’infuso, dobbiamo prenderne 5 foglie fresche oppure un cucchiaio se essiccate e farle bollire in acqua per circa 15 minuti. La lasciamo raffreddare e la filtriamo prima di berla.

Se invece usiamo il suo olio essenziale sarà sufficiente applicarne 3 gocce su un batuffolo di cotone e strofinarlo sulla pelle per trovare subito sollievo.

Pomodoro

Questo rimedio tramandato dalle nonne vede come protagonista il pomodoro. Il suo succo è utilizzato per combattere la sudorazione eccessiva. Prendiamo quindi un pomodoro ed otteniamo il suo succo: con un batuffolo d’ovatta applichiamolo sotto le ascelle e lasciamolo agire almeno 20 minuti. Per evitare che la pelle possa arrossarsi per via dell’acidità del pomodoro, consigliamo di risciacquare con abbondante acqua fresca dopo l’applicazione.

Limone

Probabilmente conosciamo tutti i miracolosi effetti del limone sulla pelle. Tra questi c’è anche la sua capacità di ridurre la sudorazione ed eliminare i cattivi odori. Dopo averne ricavate delle fettine, possiamo usarlo strofinandolo direttamente sulle zone maggiormente interessate dalla sudorazione. Queste restringeranno i pori dando immediatamente una sensazione di sollievo. Nonostante ciò, raccomandiamo un uso moderato del limone che, come precedentemente spiegato in questo articolo, può essere dannoso se usato molto di frequente.

Sapone al pino

Questo antico rimedio è sorprendentemente efficace. Il sapone al pino permette infatti di prevenire una sudorazione maleodorante. Il pino possiede anche proprietà antibatteriche ed applicato direttamente sotto le ascelle quando ci laviamo, ci restituisce una sensazione di freschezza duratura. Nonostante ciò, il sapone al pino non agisce direttamente sulla quantità di sudore, quindi non ci farà sudare di meno.

Il sudore non sarà più un problema dopo aver scoperto questi rimedi naturali incredibilmente efficaci e a costo zero. In fondo, i rimedi naturali e tramandati dalle nostre nonne sono sempre i più apprezzati ed utilizzati.