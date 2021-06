Quest’oggi il Team di ProiezionidiBorsa, con l’aiuto dei Consulenti di Viaggi e Turismo, porterà i Lettori a spasso per l’Italia in tour virtuale.

In particolare, si fermeranno in un villaggio a due passi da un mare cristallino e completamente immerso in una fitta pineta verde dove la parola vacanza regna sovrana per quest’estate.

Scopriamo insieme dove si trova e come raggiungerlo.

La vera vacanza quest’estate è qui, in questo villaggio a due passi da un mare cristallino e completamente immerso in una fitta pineta verde

Il villaggio del quale vogliamo parlare oggi ai nostri Lettori è Praialonga, in provincia di Crotone, nella bellissima Regione Calabria.

La frazione di Praialonga fa parte del Comune di Isola di Capo Rizzuto e vi risiedono solo 23 famiglie per un numero di 32 abitanti circa.

In questo luogo incantevole della Calabria è possibile soggiornare e godersi una vacanza in totale relax lontani dai rumori e dallo smog delle città.

Occorre solo scegliere la soluzione di alloggio più adatta alle proprie esigenze. Al resto, ci penserà il mare azzurro e cristallino e la fitta pineta verde.

A Praialonga, infatti, è possibile scegliere tra diversi appartamenti tutti ben curati ed accoglienti nei quali trascorrere le proprie vacanze al mare in totale relax.

Questa vacanza è particolarmente indicata per le famiglie, soprattutto con bambini ancora piccoli.

Infatti, i bambini possono vivere in questo piccolo ma bene organizzato villaggio, liberi e senza tante costrizioni.

Gli appartamenti sono a due passi dal mare pulito e cristallino in una fitta e verde pineta che, soprattutto, nelle giornate più calde ed afose di agosto fanno la differenza.

Inoltre ci si può muovere tranquillamente a piedi senza utilizzare l’auto in quanto i negozi sono tutti vicini e raggiungibili in pochi minuti.

Ecco perchè la vera vacanza quest’estate è qui, in questo villaggio a due passi da un mare cristallino e completamente immerso in una fitta pineta verde.

Approfondimento

È uno dei borghi medievali tra i più fiabeschi e meno conosciuti d’Italia che d’estate incanta i turisti con dame e cavalieri tra le viuzze acciottolate e a Natale con i suoi mercatini