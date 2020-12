Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il limone è un frutto dai mille usi ed infinite proprietà. Il suo utilizzo è applicabile a 360 gradi. Lo usiamo in cucina per dare un sapore unico ai nostri piatti, per la casa per le sue doti sbiancanti e per profumare gli ambienti. È risaputo che, consumato abitualmente, porta dei benefici addirittura inaspettati. Bisogna però fare attenzione perché, un uso continuativo e prolungato (o comunque esagerato) può provocare degli effetti indesiderati.

Un uso eccessivo del limone può provocare questi effetti

Può irritare la mucosa orale. Se usato in maniera prolungata a non diluita, l’acido citrico è aggressiva su determinate mucose. Un uso eccessivo potrebbe ritardare la guarigione di afte. Se succo di limone con la sua alta componente acida non favorisce la guarigione di afte del cavo orale.

Un uso eccessivo del limone può provocare questi effetti: danneggiare lo smalto dei denti. L’acido citrico puro e consumato per lunghi periodi comporta la perdita dello smalto. Si raccomanda di bere con l’aiuto di una cannuccia bevande a base di limone.

Attenzione perché un eccesso di limone potrebbe favorire la calcolosi. L’ossalato di calcio contenuto nella buccia del limone, se consumata di frequente può facilitare la formazione dei calcoli.

Può danneggiare la mucosa gastrica. Il succo puro del limone è altamente sconsigliato poiché può provocare reflusso gastro-esofageo, bruciore di stomaco e persino dolori addominali. È importante non consumare limoni se si soffre di ulcere.

Fare molta attenzione alla pelle e all’esposizione al sole

Il limone compare in molte ricette di bellezza fai da te, ma può irritare la pelle, specie quella sensibile. Se si soffre di pelle secca, è sconsigliata l’applicazione perché può causare irritazioni, arrossamenti e bruciori.

Può inoltre favorire le scottature. È bene non prendere il sole dopo l’applicazione di succo di limone.

Per non incorrere in questi rischi, è consigliabile usare il succo di limone sempre diluito, con moderazione e soprattutto non per lunghi periodi.

