Gli asparagi sono talmente squisiti e delicati, che piacciono quasi sempre a tutti. E si accompagnano con tutto, dalle carni al pesce, dalle uova ai formaggi.

Bianchi o verdi, nobilitano la nostra tavola con la loro forma turrita e rilasciano un profumo che non ha rivali. Siamo talmente abituati a gustarli dall’antipasto al dolce, che non possiamo neanche immaginarli protagonisti di un dessert.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il risultato scovato dagli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa è però davvero stupefacente. Ecco un piatto con gli asparagi talmente squisito e insolito che lascerà tutti a bocca aperta.

Il creme caramel che nasce a Bassano

Bassano è la capitale degli asparagi bianchi, i candidi giganti dalla polpa dolce e profumata. Si possono gustare a fine pasto lessati e frullati finemente, mescolati a mascarpone e decorati con fragoline di bosco. Ma è possibile anche fare un creme caramel insolito e squisito.

Tagliamone a rotelle 200 grammi, mettiamoli a lessare. Le punte vanno cotte a parte in un secondo momento.

Frulliamo 2 tuorli con un uovo intero, aggiungiamo una stecca di vaniglia aprendola per far uscire i semi, uniamo 200 grammi di panna fresca.

È ora di amalgamare al composto la polpa frullata degli asparagi, lasciamo cuocere e addensare. Poi prepariamo a parte un caramello con acqua e due cucchiai di zucchero. Aggiungiamo le punte di asparagi saltate prima nel burro.

Ecco un piatto con gli asparagi talmente squisito e insolito che lascerà tutti a bocca aperta

Adagiamo una punta di asparago caramellata al centro di uno stampino da budino, versiamo un goccio di caramello.

Gli stampi si colmano col composto agli asparagi e poi si passa tutto in forno a 80 gradi per 45 minuti, coprendo gli stampini con un foglio di alluminio. Lasciamo a riposare in frigo per almeno due ore.

Prepariamo una macedonia di frutti di bosco e ciliegie di Marostica, condiamola con un cucchiaio di sciroppo di sambuco, zucchero di canna, foglioline di menta o melissa. Rovesciamo gli stampini su piattini da dolce, decoriamo con la frutta.