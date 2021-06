A tutti è capitato di avere delle scarpe troppo strette, ma pochissimi sanno che il problema può essere risolto con il ghiaccio! Ebbene sì, questo ingrediente insolito può farci ottenere scarpe comode e più larghe a costo zero.

Il procedimento è molto semplice e veloce e ci lascerà a bocca aperta! Scopriamo quindi insieme il sorprendente metodo per allargare le scarpe troppo strette utilizzando il ghiaccio.

Tutto l’occorrente

Per allargare le scarpe in questo modo avremo bisogno pochissimi oggetti.

Per prima cosa dobbiamo preparare le scarpe che vogliamo allargare. Ovviamente, inoltre, dobbiamo avere a disposizione un freezer. Ci servono poi dei sacchetti di plastica a chiusura ermetica adatti al congelatore. Come ultimo ingrediente, avremo bisogno di semplice acqua! Combinando tutti questi oggetti avremo a disposizione un metodo geniale per allargare le nostre scarpe troppo strette.

Il sorprendente metodo per allargare le scarpe troppo strette utilizzando il ghiaccio

Come prima cosa, dobbiamo sapere con precisione quale parte della scarpa vogliamo allargare. Se ci tratta, ad esempio, solo della punta, infatti, dovremo utilizzare meno acqua. Dobbiamo, quindi, riempire il sacchetto di plastica con un quantità sufficiente di acqua.

Dovremo poi chiudere il sacchetto, facendo uscire bene l’aria in eccesso. Inserire poi il sacchetto all’interno della scarpa. La parte piena d’acqua deve andare a riempire l’area che vogliamo allargare. Ora non resta che mettere la scarpa in freezer per almeno 4 ore. Attenzione, dobbiamo assicurarci che la scarpa sia ben in piano, altrimenti l’acqua si ridistribuirà in modo non uniforme.

Passato questo tempo, l’acqua sarà diventata ghiaccio e avrà allargato la scarpa. Possiamo rimuovere la scarpa dal freezer e aspettare almeno 10 minuti. Sarà più facile, in questo modo, togliere il sacchetto, perché il ghiaccio avrà iniziato a sciogliersi.

Bisogna però fare attenzione a un paio di cose. Prima di tutto, bisogna assicurarsi che il sacchetto sia ben chiuso e sai adatto al freezer, così l’acqua non fuoriuscirà bagnando al scarpa. Se le scarpe sono in cuoio è meglio iniziare con poca acqua. Una volta allargate, infatti, le scarpe di cuoio non torneranno alla forma originale! È quindi meglio ottenere il risultato desiderato in diversi passaggi per non rischiare di sbagliare e allargarle troppo.

