Le temperature degli ultimi giorni hanno messo alla prova tanti italiani. Anche chi di solito non soffre molto il caldo si è ritrovato stanco e spossato. Sappiamo bene che quando le temperature sono molto alte dobbiamo bere molto. Ma a volte idratarsi non è sufficiente per ridarci la carica. E probabilmente questo significa che dobbiamo ristabilire i livelli di magnesio e potassio. Due minerali fondamentali per combattere la stanchezza.

Potassio e magnesio essenziali in tanti processi fisiologici

Potassio e magnesio sono due macroelementi importantissimi per la salute del nostro organismo. Il magnesio è tra i sali minerali necessari per il benessere dell’apparato scheletrico. Il potassio regola anche la ritenzione idrica e la funzione neuromuscolare. Il nostro fabbisogno giornaliero si assume tranquillamente con una dieta bilanciata. Ma in alcuni casi è necessario ricorrere a delle integrazioni. Ma senza esagerare, meglio rivolgersi al medico prima di utilizzare integratori specifici.

Come combattere la fiacca estiva con una manciata di questo alimento poco usato

Ma visto che possiamo assumere questi minerali attraverso la dieta di tutti i giorni, meglio cominciare da lì. Soprattutto nel periodo estivo in cui siamo più soggetti ad affaticamento e spossatezza. Con il caldo sudiamo di più e rilasciamo questi preziosi sali minerali con più frequenza. Un processo che il nostro organismo utilizza per regolare la temperatura corporea.

Quindi, quali alimenti preferire durante l’estate? Ad esempio, sono ricchi di magnesio i legumi, noci, vegetali verdi. Mentre per il potassio, oltre alla conosciutissima banana ci sono anche albicocche o patate. Ma esiste un alimento poco utilizzato che contiene un ottimo apporto di magnesio e potassio. Stiamo parlando del riso integrale. Si può consumare cotto e condito come un normale riso. Oppure è possibile usare i chicchi crudi e macinarli in una farina per preparare i nostri piatti preferiti. Pane, pasta, o grissini. Le varietà di riso integrale sono diverse, uno dei più buoni è sicuramente il riso Venere.

Ecco come combattere la fiacca estiva con una manciata di questo alimento poco usato. Non abbiamo più scuse, è il momento di inserire il riso integrale nella nostra alimentazione. Così potremo dire addio a stanchezza e spossatezza. Ricordiamoci di idratarci e se questo non dovesse bastare, pensiamo a delle analisi per scoprire se abbiamo carenza di elettroliti.