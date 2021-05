A tutti è capitato almeno una volta. Non vediamo l’ora di indossare un certo paio di scarpe ma, dopo un paio di passi, ci accorgiamo di un bel problema. Le scarpe infatti cigolano, scricchiolano e fanno rumore! A questo punto spesso ci vergogniamo e optiamo per un altro paio di calzature. In certi casi questo problema è risolvibile solo con l’aiuto di un calzolaio esperto. Molto spesso il problema è però meno grave del previsto e può essere gestito direttamente a casa. Se le nostre scarpe cigolano o fanno rumore quando camminiamo possiamo risolvere questo imbarazzante problema in un batter d’occhio, ecco come.

Questione di umidità

Spesso il rumore non è causato dalla suola esterna, ma dallo sfregamento interno della soletta con la scarpa. A volte ci si mettono in mezzo perfino i nostri piedi! Spesso, infatti, quando la scarpa è umida vengono prodotti questi imbarazzanti rumori. Possiamo cercare di eliminarli in diversi modi. Prima di tutto indossiamo calze asciutte.

Il piede scalzo può aumentare l’umidità nella scarpa. Possiamo inoltre asciugare ulteriormente la calzatura cospargendone l’interno con dell’amido o del borotalco. Se abbiamo tempo, possiamo rimuovere la soletta e lasciarla asciugare al sole. Nel frattempo possiamo inserire dei fogli di carta di giornale nella scarpa per assorbire l’umidità.

Prendersi cura delle scarpe

Se le nostre scarpe cigolano o fanno rumore quando camminiamo possiamo risolvere questo imbarazzante problema in un batter d’occhio anche quando non è colpa dell’umidità. Se le scarpe sono di cuoio, il problema può invece essere l’opposto. Le calzature potrebbero essere secche e poco idratate. Per eliminare gli scricchiolii il consiglio è quindi quello di idratarle con cura con della cera, del grasso o dell’olio adatti al cuoio. In altri casi, invece, il rumore può essere causato dalla rottura di alcune parti della scarpa.

Una suola scollata, ad esempio, produrrà degli imbarazzanti suoni. Se il danno non è troppo grave, possiamo riparare la scarpa senza doverla buttare o senza andare dal calzolaio. Possiamo ad esempio farlo incollando le parti rotte con un colla apposita. Se però il rumore persiste la causa potrebbe essere nelle suole che aderiscono troppo al terreno o nella costruzione stessa della scarpa. In questo caso il consiglio è quello di rivolgersi a un calzolaio esperto.