Siamo fortunati, perché le restrizioni contro il Covid si stanno allentando giusto in tempo per le vacanze. E quindi ora molti di noi sono alla ricerca delle migliori mete dove passare un paio di settimane, o anche solo un weekend all’insegna della tranquillità.

In questo senso per fortuna l’Italia regala un sacco di posti perfetti. Lo staff di ProiezionidiBorsa cerca sempre di dare consigli in questo senso, indicando mete magari poco conosciute ma davvero magiche. Recentemente ad esempio abbiamo consigliato delle location straordinarie sul Lago Maggiore.

Oggi invece ci spostiamo nel centro Italia, e più precisamente andiamo a visitare l’Abruzzo. Questa regione regala degli scorci davvero bellissimi, ed oggi andremo a scoprire le sue location migliori. C’è un’atmosfera da sogno in queste mete italiane perfette per un week end di relax.

Rocca Calascio

Iniziamo scalando i monti nel Parco Nazionale del Gran Sasso, e andando a quasi 1500 metri d’altezza. Qui troviamo Rocca Calascio, una frazione del comune di Calascio che regala uno dei castelli più alti d’Italia. È una delle mete più apprezzate e conosciute dell’Abruzzo.

Lasciamoci quindi cullare dalla bellezza di questo luogo, ammirando un panorama davvero unico. È anche la location perfetta per gli appassionati di film, poiché è stato scelto per girare “Il nome della Rosa”, con Sean Connery e Christian Slater.

Basilica di Santa Maria di Collemaggio

Questa basilica si trova a L’Aquila, ed è la costruzione storica più importante della città. Gravemente danneggiata dal terribile terremoto del 2009, è stata ristrutturata completamente. Ha anche vinto un premio come patrimonio culturale dell’Unione Europea.

Non si può rimanere impassibili di fronte a questa costruzione voluta da Celestino V nel 1988. La sua facciata ed il suo rosone sono molto riconoscibili, e sono dei veri e propri simboli da associare a L’Aquila.

Atmosfera da sogno in queste mete italiane perfette per un week end di relax. Facciamo una passeggiata tranquilla tra le bellezze abruzzesi, non ce ne pentiremo.