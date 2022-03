Vivere in armonia mentre tutto il Mondo è in subbuglio non è cosa da poco e non riesce a tutti, ma solo a pochi eletti che hanno la pace dentro. E non si lasciano scombussolare da quello che accade da sempre nella storia dell’uomo, ma cercano di cambiare la realtà con il carisma del loro equilibrio. Mentre gli altri si affannano lui si muove leggero nel mondo delle relazioni e del lavoro. Si immerge nei suoi progetti geniali e dà libero sfogo alla sua immensa creatività. Il Sole in Ariete da aprile farà brillare le qualità di questo segno zodiacale che sa vivere in perfetta armonia con gli altri e con se stesso anche se il Mondo è nel caos.

Fascino ed eleganza

Stiamo parlando della Bilancia, che appare sempre in ordine e seducente scegliendo con cura gli abiti da indossare con grande attenzione al colore. No al rosso con il verde, ma solo con il blu o le altre tonalità di rosso per accostamenti audaci, ma sempre nel rispetto dell’armonia cromatica. L’eleganza anche nelle occasioni più banali è il metro con cui si misura con il Mondo. E non riguarda solo la scelta dei vestiti o del profumo. La Bilancia reagisce con pacatezza ed eleganza anche alle provocazioni e non si lascia mai andare a reazioni fuori misura.

Non lo sentirete sbraitare o urlare inferocito, ma con calma serafica tutt’al più minaccerà di rivolgersi a un avvocato. Sa difendere le proprie idee con disinvoltura senza essere aggressivo, ma senza cedere. E vince le sue battaglie senza ferire l’avversario. Delicato anche in amore, sa coltivare le relazioni con il suo indiscutibile fascino. Le stelle consigliano una fuga romantica in aprile nell’azzurro del mare o tra la pace dei monti per concedersi momenti di intimità con l’anima gemella.

Il Sole in Ariete da aprile farà brillare come oro questo segno zodiacale che saprà cavalcare la fortuna concessa dalle stelle

Cambiamenti decisivi a marzo ed aprile, i mesi che aprono le porte alla primavera. Chi ha dei progetti in corso potrebbe vederli realizzati e chi aspetta una promozione sul lavoro può ben sperare. Se si ha dalla propria parte anche l’algido Saturno, che di solito porta scompiglio, non ci saranno ostacoli importanti alle proprie azioni. Ma niente arriverà gratuitamente e i Bilancini dovranno impegnarsi per raggiungere dei risultati importanti.

Le stelle non ci sollevano dalle fatiche, ma ci indicano solo la direzione da seguire e ci incoraggiano con il fascio della loro luce. Non ci rivelano il segreto del successo ma lasciano che lo scopriamo da soli, passo dopo passo. Se la fortuna aiuta gli audaci, come recita un antico proverbio, dobbiamo osare e rischiare, resistere e perseverare. Le stelle consigliano di non mettersi in disparte o rinunciare se la realtà che abbiamo di fronte contrasta con la nostra profonda esigenza di armonia. Ma di lottare per difendere i sogni e i desideri, che non si realizzano gratuitamente ma sempre con molta fatica e profonda determinazione.

