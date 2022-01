Guardare la meravigliosa volta del cielo e tentare di cogliere dei segni per leggere il nostro futuro è un’abitudine antica. Le tavolette mesopotamiche in caratteri cuneiformi ci raccontano di conoscenze avanzate di stelle e pianeti i cui movimenti avrebbero svelato i piani degli dei. Già allora si riteneva ci fosse una perfetta corrispondenza tra Terra e Cielo che permetteva di prevedere i destini degli uomini e delle nazioni. Il momento della nascita sotto un determinato segno zodiacale avrebbe influito sulle caratteristiche individuali e sul destino personale. Dopo migliaia di anni continuiamo a interrogare le stelle e a cercare nell’oroscopo i segni della nostra personalità.

Interpretando il linguaggio degli astri sarebbe possibile stabilire qual è il segno più bello dello zodiaco

È possibile stabilire un legame tra segno zodiacale e caratteristiche estetiche? Qualcuno dice di sì. E ha eletto la Bilancia segno più attraente dello zodiaco. La mitica Brigitte Bardot, nata a cavallo tra settembre e ottobre, sembrerebbe confermare l’affermazione. Quali caratteristiche del segno stanno alla base di questa convinzione?

La Bilancia si colloca in un momento particolare dell’anno, l’equinozio autunnale, quando il giorno e la notte raggiungono un perfetto equilibrio, perché hanno la medesima durata. Il carattere armonico del momento della nascita farebbe dei nati sotto questo segno individui eleganti, raffinati e sensibili. Dotati di senso estetico e amanti dell’arte i nati della Bilancia prediligerebbero lavori creativi e legati in qualche modo al mondo dell’arte e della moda. Forse proprio queste qualità, unite alla cura del corpo e dell’aspetto, ne hanno fatto i simboli della bellezza in assoluto. Interpretando il linguaggio degli astri sarebbe, quindi, possibile stabilire qual è il segno più bello dello zodiaco

Che dire ancora della Bilancia?

Il carattere armonico e la ricerca di equilibrio si manifesterebbero anche a livello relazionale. I nati della Bilancia amerebbero la vita sociale e creerebbero legami armoniosi all’insegna dell’eleganza e della raffinatezza comportamentale. Nella vita di coppia ricercherebbero la tranquillità della vita familiare e creerebbero rapporti fortemente empatici. Manifesterebbero una certa indecisione nel momento di fare una scelta.

Tra gli altri segni prediligerebbero Vergine, Ariete, Pesci e Toro.

Forse i nati della Bilancia sono veramente così ed è una fortuna incontrarli. Ma forse certe qualità possono essere coltivate da chiunque perché, se non possiamo scegliere il momento della nascita, possiamo comunque decidere come vogliamo essere. E l’armonia, l’equilibrio, l’eleganza, la gentilezza, l’empatia, se non sono innati, si possono comunque conquistare. Per rendere felici chi, nel corso della vita, ci incontra.