Al termine dei una seduta che ha visto il Ftse Mib perdere lo 0,19%, il settore del lusso affonda a Piazza Affari guidato da 2 big come Brunello Cucinelli e Moncler in fondo alla classifica delle performance. Nonostante il ribasso, però, la situazione in cui si trovano i due titoli azionari non è la stessa.

Era da 2 anni che le azioni Brunello Cucinelli non perdevano così tanto in una singola seduta: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Brunello Cucinelli (MIL:BC) ha chiuso la seduta del 17 luglio in ribasso del 4,17% rispetto alla chiusura precedente, a quota 77,00 €.

Era esattamente da due anni che questo titolo non perdeva così tanto in una sola seduta. Questa debolezza sta determinando un’inversione al ribasso degli indicatori. Inoltre, dopo anni di forza relativa superiore a quella del Ftse Mib, le azioni Brunello Cucinelli hanno invertito la rotta. Siamo, quindi, in presenza di uno scenario molto ribassista. Tuttavia, non ancora tutto è perduto. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono molto vicine a un supporto (75,05 €) che già in passato ha frenato la discesa dei prezzi. Decisivo, quindi, potrebbe essere quanto accadrà in prossimità di questo livello.

Qualora si dovesse andare al ribasso lo scenario più probabile è quello mostrato in figura.

Le azioni Moncler reagiscono alle difficoltà e conservano l’impostazione rialzista: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Moncler (MIL:MONC) ha chiuso la seduta del 17 luglio in ribasso del 2,91% rispetto alla seduta precedente a quota 63,98 €.

Il settore del lusso affonda a Piazza Affari guidato da 2 big, ma le azioni Moncler hanno modo di dimostrare tutta la loro forza. Come si vede dal grafico, infatti, dopo il tracollo le quotazioni sono riuscite a recuperare il supporto in area 63,47 € lasciando in vita lo scenario mostrato in figura.

Da notare che per una ripresa duratura del rialzo potrebbe essere decisiva la rottura in chiusura di giornata di area 68,02 €.

Letture consigliate

Il risotto più buono e fresco dell’estate: ecco cosa abbinare allo zafferano per un primo piatto da chef

Perché le foglie delle rose ingialliscono e cadono? Attenzione a questo problema comune che non le fa fiorire