Nei giorni scorsi sembra che si siano create le condizioni per assistere a un ritracciamento di qualche punto percentuale. Il movimento non dovrebbe essere forte (non dovrebbe superare il 20 luglio, setup mensile, e i 2/3 punti percentuali), e dovrebbe essere propedeutico a un rialzo fino al 4 agosto. Questo è il nostro percorso campione strutturato e proiettato tenendo conto dei nostri calcoli statistici. Questo quindi, è un momento nodale per il breve termine dei mercati. Infatti i prezzi sembrano sospesi fra la continuazione del rialzo e l’inizio di un ritracciamento/fase laterale ribassista di poca entità. Nei prossimi paragrafi andremo a monitorare quali sono i livelli chiavi spartiacque fra rialzo e ribasso.

Ecco cosa monitorare nei prossimi 1/2 giorni

Cosa monitorare?

Inizio di un ritracciamento di breve termine con chiusure giornaliere inferiori a:

Dax Future

16.098

Eurostoxx Future

4.384

Ftse Mib Future

28.640

S&P500

4.489/4.463.

Se si verificasse questo segnale, quale sarebbe il primo obiettivo ribassista? I nostri calcoli di probabilità e lo studio relativo alla price action indicano i seguenti livelli di prezzo:

Dax Future

15.700/15.560

Eurostoxx Future

4.300/4.280

Ftse Mib Future

28.200/27.960

S&P500

4.366.

Momento nodale per il breve termine dei mercati

Alle ore 17:46 della seduta di contrattazione del giorno 17 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

16.176

Eurostoxx Future

4.381

Ftse Mib Future

28.710

S&P500

4.518,16.

Le chiusura odierna di contrattazione ci darà ulterori indicazioni e forse più precise. Vedremo cosa accadrà e dove si porteranno i prezzi. La nostra infatti è una strategia basata sul seguire la loro tendenza. Non ci resta che attendere gli sviluppi per mantenere il polso della situazione, e proiettare il successivo movimento e i target che questo potrebbe raggiungere.

Su cosa scommetteremmo se dovessimo farlo? Su un ritracciamento, ma meglio attendere sviluppi (ora non è molto chiaro il quadro tecnico) perchè sui mercati e su ogni cosa la scommesse molto spesso portano a serie problematiche.

