Il risotto più buono e fresco dell’estate: ecco cosa abbinare allo zafferano per un primo piatto da chef

Nei mesi estivi il riso è un must sulle tavole degli italiani. Ma se siamo stanchi delle noiose insalate di riso o dei risotti di verdure siamo nel posto giusto. Oggi capiremo come trasformare il classico risotto allo zafferano nel piatto più fresco, sfizioso e croccante di tutta la stagione.

In estate i nutrizionisti e i medici consigliano di cambiare il tipo di alimentazione. Ci sono alcuni cibi che aiutano ad affrontare il caldo e altri che andrebbero evitati. Noi italiani, però, non riusciamo quasi mai a rinunciare ai primi piatti. Pasta, riso, insalata di riso. Ne mangiamo almeno un piatto al giorno. Per questo motivo oggi andremo a scoprire la ricetta per il risotto più buono e fresco dell’estate. Una variante del risotto allo zafferano a cui aggiungere pochi ingredienti per creare una portata degna di un ristorante stellato.

Il risotto top dell’estate: zafferano, zucchine e fiori di zucca

Il riso è uno degli alimenti più consumati con il caldo estivo. Oggi, però, non parleremo della classica insalata di riso da portare in spiaggia. Scopriremo invece una versione ad alto tasso di gusto del risotto allo zafferano. L’ingrediente segreto? Le zucchine e i loro fiori, ovvero una delle verdure più sane e leggere di stagione. Ce ne basteranno soltanto quattro per dare un tocco di classe a un caposaldo della cucina nazionale.

Gli ingredienti

Per 4 porzioni del nostro risotto ci serviranno:

350 grammi di riso Roma;

4 zucchine fresche di medie dimensioni;

4 fiori di zucca;

mezzo scalogno;

una bustina di zafferano;

1 litro di brodo vegetale;

olio, sale e pepe (facoltativo) per condire;

60 grammi di parmigiano grattugiato.

Il risotto più buono e fresco dell’estate: come prepararlo in 30 minuti

Ovviamente molto del successo della nostra ricetta dipenderà dalla nostra abilità nel cuocere il riso. Per fortuna i trucchi per la cottura e cremosità perfette ce li insegna chef Antonino Cannavacciuolo. Imparati i segreti dello chef, potremo partire dalle zucchine che laveremo e taglieremo a rondelle. Proseguiamo tritando lo scalogno e poi mettiamolo in padella con le zucchine e 5 cucchiaini d’olio. Dieci minuti di cottura a fiamma media, un pizzico di sale e la prima parte del condimento è pronta. Terminata l’operazione facciamo cuocere il riso, aggiungiamo un cucchiaio di brodo caldo e lo zafferano.

Mentre aspettiamo puliamo i fiori, togliamo il pistillo e le parti dure e tagliamoli a strisce. A 5 minuti dal punto di cottura del riso aggiungiamo il sugo di zucchine, i fiori tagliati a strisce e il brodo rimanente. Facciamo mantecare il tutto aggiungendo il parmigiano e mescoliamo velocemente. Siamo pronti per servire.