Perché le foglie delle rose ingialliscono e cadono? Attenzione a questo problema comune che non le fa fiorire

Le tue rose stanno soffrendo? Occupatene nel modo adeguato. Se noti che le foglie hanno macchie gialle e tendono a cadere, è forse per una problematica diffusa in questo periodo. Scopri il motivo per cui le piantine non sono più forti come prima e come intervenire in giardino.

Le rose sono le regine dei fiori, che dalla bella stagione danno il meglio di sé. A partire dalla primavera, in particolare il mese di maggio, iniziano a sbocciare con mille colori. Con le giuste attenzioni e le cure necessarie, la fioritura potrebbe protrarsi fino al termine dell’estate (pur dipendendo dalle specie). A volte, purtroppo, capita di veder le nostre piantine sfiorire e indebolirsi. Questo potrebbe succedere a causa di un problema molto frequente. Vediamo, dunque, perché le foglie delle rose ingialliscono e cadono e come curarle.

I 3 sintomi di una pianta sofferente

Ci sono alcuni particolari ai quali fare attenzione, che potrebbero segnalare un fiore che non gode di buona salute. Tutti questi sarebbero riconducibili a un unico colpevole che si abbatte contro i nostri vegetali. Il primo di questi segnali sarebbe l’afflosciamento delle foglie. Spesso si associa questo inestetismo alle troppe irrigazioni. Tuttavia, non sono sempre la causa di ciò.

Un’altra evidenza da non sottovalutare è la presenza di macchie gialle o marroni. Si tratterebbe di segni irregolari sparsi qua e là, a volte di colore arancione. Infine, occhio alla caduta dei fiori, soprattutto quando avviene prima del tempo. Considera che le rose rifiorenti tendono a produrre fino all’autunno. Se dovessimo trovarne un bel po’ al suolo con anticipo, dovremmo intervenire al più presto.

Perché le foglie delle rose ingialliscono e cadono? Ecco il motivo e cosa fare

L’estate è stagione di pro e contro, anche per i fiori. Se le rose non sono più vive come prima, è perché potrebbero soffrire a causa dell’afa. Proprio il caldo intenso sarebbe uno dei nemici più temibili in giardino, durante questi mesi. La conferma degli effetti del sole potrebbe arrivarci dalla presenza di bruciature o rinsecchimento dei petali esterni.

Per salvare le rose e vederle nuovamente in forma possiamo adottare alcune precauzioni. Innanzitutto, spostiamo momentaneamente i vasi all’ombra. Lasciamoceli almeno nelle ore più calde della giornata, per poi lasciarli nuovamente al sole nelle fasi successive. Se i fiori fossero in piena terra, copriamoli con un bel telo traspirante.

L’altra mossa vincente sarebbe quella di innaffiare maggiormente e concimare con costanza. Controlliamo lo stato del terreno e, se asciutto, non esitiamo a versare dell’acqua. Anche il nutrimento è importante, per rafforzare le piantine e farle resistere alle condizioni ambientali. Dalla primavera usiamo un concime specifico, che possiamo reperire con facilità in commercio.