Azioni che hanno guadagnato oltre il 2% al termine di una seduta debole per il Ftse Mib

Al termine di una seduta debole per il Ftse Mib, ci sono solo 2 azioni che hanno guadagnato oltre il 2%: CNH Industrial e Leonardo. Gli scenari più probabili per questi due titoli azionari.

Le azioni CNH Industrial rompono gli indugi e accelerano al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo CNH Industrial (MIL:CNHI) ha chiuso la seduta del 17 luglio in rialzo del 2,53% rispetto alla seduta precedente a quota 13,59 €.

Per l’ennesima volta negli ultimi 3 mesi, le quotazioni si trovano a contatto con la forte area di resistenza a 13,391 €. Questo livello, infatti, altre volte in passato ha frenato l’ascesa di un titolo che da inizio anno è tra i peggiori con un ribasso di circa il 10%.

Questa volta, però, queste azioni che hanno guadagnato oltre il 2% potrebbero avere rotto gli indugi rompendo con decisione la resistenza. Il superamento di area 13,391 € prima e di area 13,975, poi, potrebbe favorire lo sviluppo rialzista secondo lo scenario indicato in figura. Unica nota negativa è che l’accelerazione al rialzo non è stata accompagnata da un aumento dei volumi.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 13,029 €.

Attenzione a quanto potrebbe accadere nei prossimi giorni sul titolo Leonardo: le indicazioni dell’analisi grafica

Leonardo Finmeccanica (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 17 luglio in rialzo del 2,52% rispetto alla seduta precedente a 11,58 €.

Dopo avere lateralizzato a lungo tra area 9,828 € e 10,747 € le quotazioni hanno rotto gli indugi e accelerato al rialzo. Adesso, però, il titolo potrebbe essere arrivato a un punto di svolta. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono a contatto con la forte area di resistenza a 11,66 € che già in passato aveva frenato la continuazione rialzista. Il superamento di questo livello potrebbe aprire le porte a una nuova accelerazione rialzista secondo lo scenario mostrato in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso do chiusure giornaliere inferiori a 10,845 €.

