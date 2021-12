Ognuno di noi ha un corpo diverso che può valorizzare ed esaltare con alcuni semplici trucchi di stile. Se sappiamo come truccarci e vestirci, potremo apparire più snelle e giovani, senza bisturi o punturine.

Se siamo in carne, dovremo scegliere i giusti pantaloni che slancino la figura, se siamo molto ossute dovremo riempire i volumi con maglioni extra-large.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Oggi vogliamo parlare di una parte del corpo che in molte vedono come un difetto. Vedremo, infatti, come il seno grosso e cadente passerà inosservato se seguiremo queste regole di abbigliamento perfette anche dopo i 50 anni.

Basta scegliere le giuste stoffe e fantasie

Molte donne non sono a loro agio nel mettere in mostra le loro forme e preferiscono mascherarle con l’abbigliamento. Se abbiamo un seno abbondante, che non ci va di mettere in risalto con scollature e aderenze, possiamo indossare alcuni capi che lo nascondano senza castigarlo.

Per esempio, possiamo usare maglioni di lana a collo alto come delle dolcevita in lana. Perfette per l’inverno queste maglie distolgono l’attenzione dalla zona decolletè e la focalizzano sul viso e la parte alta. La lana, così come tutti i materiali fluidi, sono perfetti, mentre dovremo evitare quelli rigidi e non elasticizzati.

Se invece non amiamo vestire accollate, possiamo preferire uno scollo a V alto che vada a slanciare la parte alta del torso. Da evitare gli scolli troppo profondi, che donerebbero un’immagine di seno cadente e molle.

Il seno grosso e cadente passerà inosservato se seguiremo queste regole di abbigliamento perfette anche dopo i 50 anni

Per quanto riguarda i colori e le fantasie è bene preferire colori scuri e poco accesi. In questo modo andremo a snellire la figura e a mimetizzare i difetti. Possiamo optare per un classico nero, ma anche giocare con le mille sfumature che vanno dal blu notte all’antracite, perfette per creare un look elegante e ricercato.

Un altro trucco per slanciare la parte alta del corpo e nascondere il seno grosso è indossare delle maglie con le righe verticali. Questa fantasia è perfetta perché allunga il torso e snellisce il seno, creando un contrasto di colori. Così come le righe verticali sono perfette, quelle orizzontali sarebbero da evitare perché ingolferebbero e darebbero un aspetto più massiccio.

Questi semplici trucchi sono perfetti anche per la donna dopo i 50 anni che vuole esaltare la sua bellezza e vestirsi con classe.

Approfondimento

Diciamo basta a code e chignon con l’acconciatura natalizia elegante e raffinata anche a sessant’anni.