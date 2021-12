Tra qualche ora diremo ufficialmente addio al 2021 ed accoglieremo finalmente il nuovo anno, sperando sia migliore di quello appena trascorso.

In questi giorni molte persone stanno già consultando i vari oroscopi del 2022, per scoprire se sarà un anno prosperoso o meno.

Altri, invece, aspettano proprio la notte di San Silvestro per attirare la fortuna e scacciare le negatività, effettuando vari riti scaramantici. In questo articolo, ne sveleremo alcuni analizzando anche le loro origini.

Sarà un 2022 costellato d’oro per chi a Capodanno allontana la sfortuna e gli spiriti maligni in questo modo

Prima del fatidico conto alla rovescia, anche i più scettici, alla fine, si lasciano sedurre dai rituali portafortuna. Nessuno, infatti, nel dubbio, si lascerebbe sfuggire l’occasione di attrarre soldi e prosperità nell’anno nuovo.

Uno dei riti propiziatori più diffusi in Italia, è quello di aprire la finestra di una stanza buia della casa prima di mezzanotte. Questo gesto insolito servirebbe ad allontanare tutte le energie negative e gli spiriti maligni presenti nella casa. Stesso discorso vale anche per la porta d’ingresso principale.

Al contrario, sarebbe di buon auspicio il gesto di chiudere tutte le finestre di una stanza ben illuminata.

La magia del fuoco

Oltre a queste consuetudini, ce ne sono altre che sono invece legate alla magia del fuoco. In molte zone d’Italia, ancora oggi, nell’ultimo giorno dell’anno si accendono dei grandi falò per respingere le negatività.

In casa, invece, molti accendono semplicemente delle candele colorate e profumate prima dell’arrivo di mezzanotte. Ad ogni colore, in teoria, dovrebbe essere associato un aspetto della vita che si vorrebbe migliorare. Ad esempio, la candela verde dovrebbe attirare soldi, mentre quella rossa l’amore.

Il cibo portafortuna

Tra i riti più affermati in Italia, e in molte altre parti del Mondo, troviamo anche quelli legati al cibo.

Oltre alle famigerate lenticchie con zampone e cotechino, da mangiare rigorosamente a mezzanotte, ci sono infatti altri alimenti considerati portafortuna.

Ad esempio, molti pensano che bisognerebbe mangiare 12 chicchi d’uva allo scoccare della mezzanotte per attrarre soldi e fortuna ad ogni mese dell’anno nuovo.

Oppure, ci sono alcune popolazioni che, ancora oggi, considerano la melagrana un simbolo di fertilità e ricchezza. Mentre nei Paesi asiatici, molte persone pensano di ricevere maggiori guadagni mangiando frutta tonda, come arance, mele e cachi.

Fra gli altri alimenti considerati portafortuna, inoltre, troviamo anche la frutta secca, il riso, i fagioli ed alcuni dolci come marzapane e struffoli. Quindi, sarà un 2022 costellato d’oro per chi a Capodanno allontana la sfortuna e gli spiriti maligni in questo modo.