Il Natale è alle porte e molte di noi sono alla ricerca dell’outfit perfetto da sfoggiare sotto l’albero. Se vogliamo scegliere i giusti vestiti, dobbiamo farci guidare dall’eleganza con un pizzico di coraggio.

Abiti in velluto e in lana, colori che vanno dal nero al rosso fuoco con particolari dorati per chi non ha paura di apparire, questi sono i trend del momento.

Sotto Natale possiamo osare con un make up più appariscente, ombretti glitterati e rossetti intensi. Per le unghie, allo stesso modo, possiamo sfoggiare glitter, tinte sgargianti e nail art esagerate.

Per quanto riguarda i capelli, in molte non sanno che pesci pigliare, ma oggi vedremo un’acconciatura facile e veloce da realizzare. Dunque, diciamo basta a code e chignon con l’acconciatura natalizia elegante e raffinata anche a sessant’anni.

Un pettine, un elastico e dei fermagli natalizi

Oggi vogliamo vedere un’acconciatura raccolta realizzabile sui capelli medi e lunghi. Per iniziare abbiamo bisogno di un pettine e di un elastico dello stesso colore dei capelli.

Possiamo fare una scriminatura a metà e iniziare a realizzare una treccia attaccata ai capelli.

Dobbiamo fare attenzione a prendere tutti i capelli nella treccia, in modo che non ci siano ciocche volanti. Allo stesso modo, è bene non stringere troppo i capelli per dare un effetto morbido.

Una volta che abbiamo finito, possiamo chiudere la treccia con un elastico. Ora dovremo inserire la parte terminale della treccia sotto alla parte esterna per nasconderla sotto alla chioma. Adesso possiamo usare l’acconciatura come una tavolozza su cui realizzare una composizione natalizia.

Iniziamo stendendo uno strato di glitter per capelli per creare un effetto luccicante. Possiamo mettere i glitter al livello della riga oppure sulle punte, creando un effetto movimentato davvero unico. Possiamo scegliere glitter rossi o dorati, facendo attenzione ad abbinarli ai fermagli e ai colori dell’outfit, del trucco e della manicure.

Ora possiamo introdurre nelle pieghe della treccia alcuni fermagli natalizi o, se non ce li abbiamo, delle foglie di pungitopo, delle stelline decorative o qualsiasi piccolo oggetto natalizio che si riesca ad inserire nell’acconciatura. Una volta terminata l’operazione possiamo fissare con della lacca.

Avremo ottenuto un’acconciatura natalizia che di certo non passerà inosservata.

