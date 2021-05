Il jeans è il capo più usato sin dalla sua creazione. La prima azienda a crearne uno è stata quella appartenente a Levi Strauss conosciuta con la marca “Levi’s”. Per poi estendersi ad altre famose aziende, sempre più inclini ad usare il tipo di tessuto denim. Ma fu grazie al cinema che i jeans divennero famosi in tutto il mondo. Per non parlare del periodo dei “figli dei fiori” e delle rivolte del 1968.

Sono stati creati, durante tutti questi anni, varie tipologie di jeans. Quelli in tendenza rimangono quelli strappati ma anche quelli con i risvolti e a vita alta. Ecco il semplice trucchetto per fare gli strappi ai vecchi jeans rendendoli alla moda e i dettagli sulla fantastica tendenza che sta spopolando.

Il semplice trucchetto per fare gli strappi

Non è difficile trasformare i jeans passati di moda in nuovi jeans belli e all’ultimo grido. E allora vediamo come crearli risparmiando così sugli acquisti.

Per fare gli strappi prendiamo con il pollice e l’indice la parte che vogliamo strappare e tagliamo con le forbici delle strisce. Ultimiamo il lavoro sia con il coltello, come se volessimo sfilettare un alimento, sia con la pinzetta per sopracciglia tirando come se fossero peli.

Per fare gli sfilacciamenti alla fine del jeans, mettiamo nella parte inferiore due o tre spilli perfettamente dritti e tagliamo. Con il coltello sfilettiamo i bordi dei jeans nella parte della caviglia o dello stinco, a seconda della lunghezza desiderata. Terminiamo con la pinzetta per un lavoro migliore.

La fantastica idea di tendenza

Ecco il semplice trucchetto per fare gli strappi ai vecchi jeans rendendoli alla moda e i dettagli sulla fantastica tendenza che sta spopolando. La tendenza del momento è quella di disegnare sopra i jeans quello che si desidera, usando i pennarelli colorati e indelebili appositi per tessuti. Esistono anche le vernici adatte ai tessuti. Per fare le labbra, per esempio, un metodo è quello di coprirsi la bocca con la pellicola trasparente e mettere il rossetto sulla pellicola. In questo modo, “baciando” il jeans il rossetto resterà impresso.

