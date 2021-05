Paperino, Occhiobello, Bonazza, Salve, Gnocca. Non è un rebus da interpretare ma sono nomi reali di paesi italiani.

Nel nostro Belpaese, infatti, ci sono moltissime località con nomi davvero assurdi.

Partiamo da Altolà, in provincia di Modena, e arriviamo direttamente in Toscana, che vince senza fatica la gara dei paesi con i nomi più bizzarri.

Qui contiamo Paperino, in provincia di Prato, Femminamorta (Pistoia), Larderello (Pisa), fino alla località con il nome più fantasioso. Si chiama Belsedere, in provincia di Siena (e chissà che ansia da prestazione avranno gli abitanti di questo paese nei confronti della prova costume!).

Scopriamo insieme tutti gli altri luoghi con nomi buffi che si trovano nel nostro Belpaese.

Altolà che Belsedere, facciamo un viaggio tra i paesini d’Italia con i nomi più buffi in cui farsi una bella vacanza all’insegna dell’umorismo

Se arriviamo in prossimità di Giano dell’Umbria e diciamo a qualcuno “bastardo”, non riceveremo una rispostaccia. Ma delle semplici indicazioni stradali.

Questa piccola frazione, Bastardo appunto, ha ricevuto negli anni diversi nomi, fino ad arrivare alla scelta definitiva, quella odierna, probabilmente la più apprezzata dai bastardesi.

Ritornando in Toscana, potremmo ritrovarci senza accorgercene in California. Anzi, a “La California”, per l’esattezza. Qui ci si sentirà subito più internazionali. E la localizzazione delle nostre foto su Instagram confonderà i nostri follower.

Una storia con finale tragico

Facciamo un passo indietro e ritorniamo a Femminamorta, in provincia di Pistoia. La tradizione racconta che questo nome deriva dal ritrovamento del cadavere di una ragazza proprio qui, in questa frazione.

Il particolare nome di questo angolo di Mondo potrebbe avere anche un’altra origine legata a una leggenda, a tratti poetica e crudele.

Si racconta che due giovani innamorati dovettero separarsi pochi giorni prima del matrimonio. Il ragazzo si allontanò dal paese, mentre la ragazza fu costretta a sposare un altro uomo.

La ragazza, quindi, scappò la prima notte di nozze, alla ricerca del suo vero amore. Ma trovò una violenta tormenta di neve e quindi morì. Ecco svelata un’altra delle ipotetiche origini legato a questo nome.

Altolà che Belsedere, facciamo un viaggio tra i paesini d’Italia con i nomi più buffi in cui farsi una bella vacanza all’insegna dell’umorismo aiutando anche l’economia turistica italiana!

Approfondimento

Il sorprendente motivo per cui in Grecia non si può buttare la carta igienica nel water