La moda passa, diceva qualcuno. Non sempre è così. Ciò che andava di moda negli anni passati prima o poi torna in tendenza. Ecco perché questo è l’articolo giusto per chi vuole cambiare la propria chioma, rimanendo se stessa ma alla moda. In tendenza il ritorno alla moda di questi strepitosi tagli di capelli per l’estate 2021 per essere sempre al top.

I tagli di capelli degli anni 70 ritornano di moda

Chi è nato negli anni 60/70 ricorda bene i tagli di capelli in tendenza tra disco music e svolte storiche-culturali di quel periodo. Chiome voluminose, frangia asimmetrica e onde.

Ebbene, nelle più importanti e famose passerelle le modelle hanno presentato i tagli estivi che vanno di moda quest’anno. Ed è stata una grande sorpresa scoprire che proprio i tagli di capelli degli anni 70 sono tornati alla moda.

Taglio shaggy

È proprio questo il taglio più usato nell’estate 2021. Capello ribelle e scalato con la frangia asimmetrica perfetto per tutti i tipi di lunghezza, persino per il capello corto. Anche cantanti abbastanza famose hanno invece portato di moda il taglio shaggy bob unendo il taglio shag al caschetto.

Taglio con riga in mezzo

Se la moda passa, non è certamente il caso della riga in mezzo. Anche per l’estate 2021 qualsiasi taglio con la riga in mezzo starà benissimo e sempre alla moda. L’ideale per rendere il taglio ancora più bello sarebbe un capello mosso, con onde morbide e riga in mezzo. Anche la tinta dei capelli è importante per questo tipo di taglio. Meglio se fare una sfumatura di tonalità tra radice e punte.

Ecco perché c’è in tendenza il ritorno alla moda di questi strepitosi tagli di capelli per l’estate 2021 per essere sempre al top.

