Anche se la vita quotidiana spesso ci stressa e abitiamo in città, molte di noi sognano di correre per i prati indossando abiti svolazzanti come le eroine dei romanzi.

Se un tempo potevamo solo ammirare questo stile da lontano, oggi è diventato realtà. Sempre più donne e ragazze, infatti, hanno iniziato a incorporare nella loro vita di tutti i giorni uno stile romantico, femminile e senza tempo.

L’estetica

Lo stile perfetto per le più romantiche e femminili, per sembrare uscite da un romanzo, si chiama cottagecore.

Attenzione però, il cottagecore è molto più di un semplice stile di abbigliamento. Per alcuni è infatti una vera e propria filosofia ed estetica di vita. Il cottagecore è infatti uno stile legato alla nostalgia verso l’estetica del passato e la vita in campagna. Gli amanti del cottagecore quindi sognano case in campagna, uno stile rustico a contatto con la natura con un tocco di romanticismo.

Se quindi possiamo vestirci in stile cottagecore, possiamo usare quest’estetica anche per arredare la casa o scegliere i nostri accessori. Non tutte però possono permettersi di appendere fiori secchi in casa e di vivere una vita più lenta. In questo caso possiamo però adattare l’estetica cottagecore nel nostro stile.

Come vestirsi in stile cottagecore

Lo stile cottagecore richiama la moda tradizionale europea con un tocco di romanticismo. È infatti lo stile perfetto per le più romantiche e femminili per sembrare uscite da un romanzo. Per adottarlo al meglio bisogna quindi abbandonare un po’ di abitudini tipiche della moda odierna. Addio quindi ai pantaloni, sostituiti soprattutto da gonne e vestiti spesso sotto il ginocchio. Sono un must le linee ampie e vaporose, con gonne svasate perfette per correre nell’erba.

Anche i materiali sono importanti. La preferenza è per le fibre naturali come cotone, lino e lana dai colori tenui, pastello e che richiamano la natura. Il trucco è delicato e i capelli sono spesso intrecciati in acconciature romantiche o impreziositi da fiocchi. Non mancano infine accessori come sciarpe calde, cappelli di paglia e stivaletti bassi di cuoio. Per trovare la giusta ispirazione cottagecore il consiglio è quello di fare un salto su social come Pinterest e scoprire qualcosa di più su questo stile senza tempo.