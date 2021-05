Ora più che mai che la pelle comincia a respirare, usare le creme adatte per il corpo aiuterà a migliorarla. Oggi vediamo come si fa una crema fai da te al profumo di mora. Allora ecco il segreto per una crema fai da te idratante e profumata che lascerà la nostra pelle morbida e farà impazzire tutti.

Crema idratante

Stiamo parlando di una crema idratante che inebria e idrata la nostra pelle con un profumo avvolgente alle more. Sarà una crema facile da stendere senza lasciare la fastidiosa sensazione di unto, ma lasciando invece la pelle idratata e morbida.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Colorante

Il rouge grenadine è un colorante liposolubile di origine vegetale che colora di rosa. La nostra crema fai da te sarà bella anche esteticamente.

Ingredienti

a) Gomma guar una goccia;

b) glicerina cinque gocce;

c) gomma xantana due gocce;

d) acqua una tazza grande;

e) olio di macadamia;

f) olio di argan;

g) olio di nocciola;

h) olio di cocco frazionato;

i) insaponificabile di avocado.

Preparazione

Versare l’acqua in un contenitore di vetro termoresistente in cui verseremo anche la gomma guar e la xantana. Mescolare fino ad ottenere un gel. A bagnomaria lasciare intiepidire tutti gli ingredienti. Quando li si vedrà sciogliere versare l’insaponabile di avocado. Unire tutti gli ingredienti, la temperatura deve essere sui 75 gradi. Mescolare il tutto con un frullatore ad immersione. In seguito, si lascia raffreddare il composto ottenuto. Questa crema fai da te avrà un profumo irresistibile. Dopo la doccia applicare sul corpo. Idraterà la nostra pelle oltre a renderla profumatissima.

Ecco, quindi, il segreto per una crema fai da te idratante e profumata che lascerà la nostra pelle morbida e farà impazzire tutti.

Al posto degli oli essenziali si può utilizzare una fragranza cosmetica e aggiungere la gomma guar o solo la gomma xantana. Certo il risultato migliore si avrà aggiungendo i due ingredienti. Ora al lavoro per preparare questa crema irresistibile. Se soffriamo di allergie a prodotti cosmetici si consiglia di consultare prima il proprio medico.