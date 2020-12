Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La nostra missione è chiara: riuscire a trasformare pietanze di tutti giorni in piatti da grande ristorante. Per noi di ProiezionidiBorsa è quasi una vocazione: pochi giorni fa abbiamo spiegato come rendere il prosciutto un piatto gourmet (ricetta consultabile qui). Oggi vogliamo sempre parlarvi di un secondo, ma con una leggera modifica degli ingredienti di base. Parliamo infatti del matrimonio azzeccatissimo tra salsiccia e lenticchie, che tuttavia può non piacere a tutti per la sua viscosità. C’è una soluzione per renderlo sempre un piatto fresco e gradevole. Ecco il segreto per trasformare salsiccia e lenticchie in un secondo da grande ristorante.

Gli ingredienti

Di seguito l’elenco degli ingredienti occorrenti:

a) 500 grammi di salsiccia;

b) 250 grammi di lenticchie;

c) un aglio;

d) rosmarino e timo;

e) basilico;

f) salsa di pomodoro;

g) finocchietto;

h) limone;

i) olio evo;

l) sale e pepe.

La preparazione

Per questa preparazione avremo bisogno di due padelle e di una pentola. In primo luogo, andiamo a lavare le lenticchie e le lasciamo a inumidirsi per qualche minuto.

In seguito, nella pentola, versiamo dell’acqua fredda e rametti di rosmarino e timo. Portiamo ad ebollizione e ci mettiamo le nostre lenticchie, per almeno quaranta minuti.

Nel frattempo, in una padella, versiamo un filo d’olio evo e andiamo a dorare il nostro aglio. Successivamente, ci inseriamo la nostra salsa di pomodoro e i nostri aromi (basilico, finocchietto, rosmarino e timo).

Nella seconda padella versiamo altro olio evo e ci inseriamo le salsicce che abbiamo bucherellato per far uscire il grasso. Dopo una decina di minuti versiamo sia le salsicce sia le lenticchie della padella con il pomodoro e continuiamo la cottura per almeno quindici minuti.

Il tocco dello chef da grande ristorante arriva ora: cinque minuti prima della fine della cottura andiamo a inserire il basilico e un pò di succo di limone: ecco il segreto per trasformare salsiccia e lenticchie in un secondo da grande ristorante.