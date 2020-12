Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando siamo di fretta e dobbiamo preparare un pasto o un buffet per molte persone ci vorrebbero proprio ottime ricette salva tempo. La preparazione della mousse salata ideale per antipasti gustosi rientra proprio in questa categoria e fa proprio al caso nostro. Velocissima da cucinare, basta inserire tutti gli ingredienti in un mixer e in pochi secondi sarà già pronta. Ideale per condire crostini, tartine e vol-au-vent, è sorprendente anche come condimento per una cremosa pastasciutta. Tiriamo quindi fuori il frullatore e mettiamoci a lavoro!

Ingredienti

Le dosi e gli ingredienti necessari per 4 persone sono:

250 g di prosciutto cotto;

180 g di formaggio spalmabile;

50ml di panna da cucina;

6-7 capperi;

sale q.b.;

pepe q.b..

Per quanto riguarda il formaggio spalmabile è per esempio perfetto il Philadelphia. Per il prosciutto invece è molto comodo compare i fondi interi in vendita nei supermercati.

Preparazione

Preparare la mousse salata ideale per antipasti gustosi è davvero velocissimo. Iniziamo tagliando a cubetti grandi il prosciutto cotto. A questo punto prendiamo il mixer e mettiamo dentro il prosciutto, il formaggio spalmabile, la panna, i capperi, il sale e il pepe. Se preferiamo possiamo anche usare un frullatore ad immersione. Azioniamo quindi alla massima velocità per almeno mezzo minuto fino ad ottenere una crema molto omogenea e assolutamente cremosa.

In pochissimo tempo la nostra mousse è pronta! Come abbiamo visto si tratta davvero di una ricetta facile e veloce, ideale per chi ha fretta o non è un mago in cucina. Ora mettiamo la nostra crema in un barattolo, chiudiamolo con un coperchio o una pellicola trasparente e lasciamo riposare per circa mezz’ora in frigo. Passato questo periodo di tempo possiamo farcire crostini caldi, tartine, vol-au-vent o gli stuzzichini che preferiamo. Per un risultato esteticamente più piacevole possiamo usare una sac à poche per decorare in modo preciso i nostri antipasti.

Il sapore delicato e la cremosità di questa ricetta conquisteranno davvero tutti, grandi e piccini.