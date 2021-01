Le feste di Natale e di fine anno portano cose belle e cose spiacevoli. Naturalmente le cose belle sono legate a ritrovare le persone care, condividere progetti e sentimenti. Anche mangiare e bere bene, per i più fortunati molto bene.

Certo, il gioco è bello finché dura poco direbbe il nostro corpo: infatti, a gennaio, iniziamo ad accorgerci delle conseguenze. Chili di troppo, pesantezza diffusa sono due tra i mille elementi di disturbo regalatici dalle abbuffate scriteriate. Nel Nord Italia è diffusa l’abitudine di cenare con la fonduta (ricetta qui), piatto che tuttavia è ipercalorico.

Come spesso accade, ad ogni problema c’è, però, una soluzione. Ecco il segreto per tornare in forma con una corda e poco sforzo.

Un uso diverso della corda

Per tornare in forma c’è chi va a correre. Brutti tempi per i cosiddetti runner, spesso trattati da capro espiatorio per la diffusione del Covid 19. Inoltre, correre al freddo non è il massimo e poi il rischio di farsi male alle ginocchia correndo non è trascurabile.

Fare solo addominali non è nemmeno una soluzione definitiva: non si tratta, infatti, di allenamento cardio.

Una soluzione c’è: il segreto per tornare in forma con una corda e poco sforzo è facile e reale. In casa abbiamo tutti una corda, anche abbastanza lunga. Ci sono mille modi per allenarsi con la corda, vediamone alcuni.

a) I famosi salti con la corda. Prendiamo la corda a due mani, scegliamo una lunghezza necessaria a non farci cadere e cominciamo a saltare. Iniziamo con ripetizioni da trenta secondi fino poi ad arrivare a un minuto l’una.

b) Possiamo sederci per terra, allungare le gambe e far passare la corda dietro alle scarpe. Tenendola sempre a due mani e soprattutto tenendo la schiena ben dritta, cerchiamo di “tirare” un pò per venti volte la corda. I risultati saranno sconvolgenti, se avremo pazienza e costanza.