Giungano innanzitutto gli auguri di un buon 2021 da parte della Redazione di ProiezionidiBorsa. Il modo migliore per iniziare un nuovo anno è quello di darsi dei buoni propositi da portare avanti nei giorni e nei mesi a venire.

Il successo nel perseguimento degli stessi dipenderà da due presupposti. Primo, la semplicità e fattibilità degli stessi obiettivi. Secondo, la nostra reale e sincera voglia di portarli a termine.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Dunque, quest’oggi vedremo come ottenere 520 euro gratis a Capodanno 2022 con questi 7 buoni propositi per un 2021 di grazia, salute e serenità economica. Si tratta di correzioni comportamentali conseguibili senza stravolgere la nostra esistenza e che in cambio ci faranno risparmiare qualche soldino. Vediamo come fare.

10 euro alla settimana

Sappiamo bene che l’anno è composto da 52 settimane. Quindi, saranno sufficienti 10 euro a settimana risparmiati per centrare il nostro obiettivo.

Se usiamo molto l’auto – per lavoro, svago, esigenze domestiche, altro – possiamo impegnarci a risparmiare 10 euro di carburante ogni 7 giorni. Ne gioverebbero l’ambiente e la salute, se solo decidessimo di camminare un po’ di più. O se proprio siamo pigri allora prendiamo l’abitudine di usare di più i mezzi pubblici.

Per chi ama fumare la sfida-impegno diventa allora duplice: investire in salute e ritrovarsi 500 e passa euro a fine anno. In questo caso il buon proposito dovrà essere quello di rinunciare a due pacchetti di sigarette a settimana. Al prossimo Capodanno i polmoni sarebbero i primi a inviarci messaggi di immensa gratitudine.

Infine presentiamo quella che potremmo dire l’idea più semplice che ci sia. Ossia accumulare, accantonare tutti i resti in moneta che riceviamo nel corso della settimana o mentre facciamo la spesa. Al bar, al supermercato, al tabacchi, al casello autostradale, alle cartolerie, etc. non si contano le occasioni in cui il resto è in moneta metallica. Poi potremmo riporre tutto questo conio metallico in un salvadanaio tradizionale. Tra 365 giorni avremo un tesoretto senza neanche rendercene conto.

O in alternativa possiamo accantonare 45,50 euro per 11 mesi

Continuiamo a illustrare come avere 520 euro gratis a Capodanno 2022 con questi 7 buoni propositi per un 2021 di grazia, salute e serenità economica.

In alternativa ai 10 euro settimanali possiamo decidere di accantonarne 45 al mese. Ossia fare una sola rinuncia ogni 30 giorni invece delle quattro (mediamente) settimanali. Il saldo finale sarebbe pari a 540 euro, con 20 euro di “extra-budget” che di sicuro non faranno male alle nostre tasche. Se poi 45 euro dovessero risultare una cifra “scomoda”, si può tranquillamente arrotondare a 50 euro. In tal caso in soli 11 mesi l’extra-budget salirebbe addirittura a 30 euro in più (ossia 550 invece di 520 euro). Come fare?

Se abbiamo un guardaroba sempre griffato e ben fornito di capi d’abbigliamento, ci basterà rinunciare a uno o due accessori al mese per rientrare nei piani. Oppure cumulare il saldo di due o tre mesi e privarsi di qualche acquisto più impegnativo. Ossia l’equivalente di un nuovo modello di scarpe, o di un maglione alla ultima moda.

Trucchi intelligenti per avere 520 euro gratis a Capodanno 2022 con questi 7 buoni propositi per un 2021 di grazia, salute e serenità economica

Altra idea, a metà tra il tradizionale e il tecnologico, è quella di scaricare una delle tante app di pianificazione finanziaria. Si rivelano infatti utilissime nell’aiutarci a risparmiare. Si connettono direttamente ai nostri c/c e monitorano le spese, oltre ad avvisarci delle aree problematiche verso cui stiamo spendendo più del dovuto.

Alcune di esse aiutano a definire un budget mensile oltre il quale non andare. Tutto ciò che in tal modo risparmieremo costituirà il nostro porcellino virtuale, da rompere (ossia prelevare) eventualmente nel Capodanno 2022.

Invece, se il nostro debole è andare a mangiare spesso fuori in compagnia di amici o del partner, prendiamo con noi stessi l’impegno di rinunciare a una cena al mese. Sempre ammesso che quei 50 euro bastino per pagare una cena in due. L’alternativa allora potrebbe essere quella di preparare una cenetta a lume di candela tra le mura domestiche.

Ecco dunque in estrema sintesi cosa fare per avere 520 euro gratis a Capodanno 2022 con questi 7 buoni propositi per un 2021 di grazia, salute e serenità economica.