Giugno è oramai iniziato e l’estate sta arrivando a grandi falcate. Questo lo si percepisce già dalle temperature che si stanno drasticamente alzando. Per chi non sopporta il caldo questo può rappresentare un grande problema.

Per fortuna però ci sono molti modi per contrastare il sole cocente. Uno di questi riguarda l’alimentazione. Per questo oggi parliamo di un rimedio antico e ristoratore. Questa deliziosa bevanda siciliana è un ottimo alleato contro il caldo ed è una miniera di vitamine e sali minerali. Vediamo insieme come possiamo fare per prepararla.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La bevanda siciliana

Stiamo parlando del “sess”, soft drink originario di Catania. Il suo nome è una storpiatura di “seltz”, acqua estremamente frizzante che nasce spontaneamente in una sorgente presso il Comune tedesco di Selters.

Nonostante questo ingrediente provenga ben da lontano, i catanesi se ne sono appropriati e con qualche rimaneggiamento l’hanno reso famosissimo in tutta la Sicilia. È impossibile, infatti, non trovarlo nei chioschi dell’isola. Essendo idratante e arricchito dal limone è un’ottima soluzione contro la calura estiva: permette, infatti, di reintegrare sia l’acqua che i sali minerali.

Come si prepara

Per fortuna questo procedimento è elementare. È necessario prendere il succo di quattro metà di limoni e gettarlo all’interno di un bicchiere di acqua di seltz. A questo punto basta inserire all’interno della preparazione un pizzico di sale e mescolare energicamente con la punta di un cucchiaio.

La bevanda sarà pronta quando si comincerà a formare una schiuma sulla superficie. Anche se di primo acchito il sale può sembrare non strettamente necessario, è invece fondamentale. Infatti riesce a legare chimicamente gli altri due elementi e a rendere il liquido dissetante. Se si desidera preparare questa ricetta a casa, in alternativa, si può utilizzare l’acqua frizzante.

Ecco, dunque, perchè questa deliziosa bevanda siciliana è un ottimo alleato contro il caldo ed è una miniera di vitamine e sali minerali.

Approfondimento

Questa isola al largo della Sicilia è una delle più belle d’Italia ed è famosa per il suo mare cristallino e per le sue spiagge da mille e una notte”.