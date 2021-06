Nella bella stagione è normale aver voglia di cibo fresco e semplice da preparare. Per questo oggi consigliamo una salsa perfetta per condire i nostri primi piatti. Infatti è questo il sugo perfetto per l’estate che per la sua semplicità e per la freschezza dei suoi ingredienti rende superlativo anche un banale piatto di pasta.

Gli ingredienti

È questo il sugo perfetto per l’estate che per la sua semplicità e per la freschezza dei suoi ingredienti rende superlativo anche un banale piatto di pasta. Ecco cosa serve per prepararlo:

a) un cucchiaio di capperi;

b) uno spicchio di aglio;

c) 40 grammi di mandorle;

d) 500 grammi di pomodori maturi;

e) basilico fresco, quanto basta;

f) olio extravergine d’oliva, quanto basta;

g) prezzemolo, quanto basta;

h) sale, quanto basta.

La ricetta

Stiamo parlando del pesto pantesco, originario della bella isola di Pantelleria. Prepararlo è molto semplice.

Prima di tutto bisogna preparare i pomodori nella maniera adeguata, bollendoli in acqua. Basta prendere una pentola, riempirla di liquido e portarla infine al bollore. Inserire dentro i pomodori per due minuti.

Nel frattempo mettere i capperi in acqua per 10 minuti in modo da rimuovere il sale in eccesso. Prendere una pentola e mettere a tostare le mandorle.

Scolare gli ortaggi e con l’aiuto di un coltello inciderne la buccia. Rimuoverla e poi togliere anche i semi e la polpa interna.

Prendere un tagliere pulito e togliere all’aglio le parti di scarto. Poi adagiarci tutti gli ingredienti qui sopra menzionati.

Con l’aiuto di un buon coltello da cucina sminuzzare il tutto aggiungendo olio e sale. In questo modo si otterrà una deliziosa salsa con cui condire gli spaghetti.

In alternativa, se si preferisce, si può infilare tutto nel mixer in modo da creare una crema.

