Fare la pizza è una vera arte e come tutte le arti c’è bisogno di un po’ di pratica. Ma una volta cominciato si proverà gusto e soprattutto a fare l’impasto. Per un impasto ben lievitato e senza troppa fatica c’è un piccolo segreto che non tutti conoscono. Ecco allora l’ingrediente che tutti dimenticano per far lievitare bene e velocemente pizza e pane.

Preparare un buon impasto

Non è difficile preparare un buon impasto per pizza, ma bisogna scegliere bene gli ingredienti. Oltre alla farina che non deve essere il tipo doppio zero, c’è il lievito di cui il migliore è quello di birra fresco che permette una buona lievitazione. Altro elemento è l’acqua che non deve contenere non molto cloro e deve essere a circa 30 gradi. Poi utilizziamo dell’olio di oliva extravergine i cui polifenoli aiutano a dare gusto all’impasto. C’è poi del sale marino secondo la tradizione e un pizzico di un ingrediente che non sempre si capisce a cosa serva.

L’ingrediente che tutti dimenticano per far lievitare bene e velocemente pizza e pane

Una volta setacciata la farina e sistemata su un piano di lavoro in legno, con la mano si crea un varco al centro e si aggiungono gli ingredienti. Fra questi un po’ di lievito e insieme un pizzico di zucchero. È proprio questo l’ingrediente che non bisogna dimenticare. Non serve per dare sapore all’impasto ma per creare una sinergia insieme al lievito.

Un’attivazione più rapida

Quando si comincia a versare l’acqua il lievito entra in azione e con il lavoro d’impasto delle mani fermenta tutta la pasta. Questo pizzico di zucchero che si aggiunge al lievito ha un compito molto importante. I cristalli di zucchero fanno attivare il lievito più velocemente, riducendo il tempo che ci vorrebbe per impastare tutta la farina.

Non dimentichiamoci allora di aggiungere all’impasto questa piccolissima quantità di zucchero che renderà più facile preparare l’impasto. Per tutte le fasi dell’impasto leggiamo pure questo articolo.