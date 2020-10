L’olio fa bene alla pelle. La nutre, la rinforza, previene gli attacchi virali, la rende morbida e giovane. Il miglior modo per prendersi cura della pelle è un tocco d’olio. Ma c’è un piccolo segreto per far assorbire l’olio sul viso senza lasciarlo unto.

L’olio che fa bene alla pelle

L’olio è l’elemento ideale per la pelle. Questa sostanza naturale, leggermente grassa, ha degli effetti straordinari su di essa. E’ nutritiva, protettiva, rigenerante delle cellule, ristrutturante dei punti carenti. Tutte proprietà molto utili per la nostra pelle, che ci mette in contatto con il mondo esterno.

La funzione della pelle è un po’ come quella del filtro. Si pone come barriera e allo stesso tempo comunicazione con l’esterno. Fra le sue funzioni vi è quella di riuscire a far convivere tanti batteri e virus che sono presenti su di essa. Prendersi cura della pelle perciò è molto importante.

I diversi tipi per l’epidermide

Gli oli più famosi per la pelle sono da sempre, nel Mediterraneo, l’olio di oliva, ma anche l’olio di Argan che ha origine nella zona sud del Marocco. Non è possibile dimenticare l’olio di mandorle dolci, ricco di nutrienti e con tante proprietà benefiche per la pelle di tutto il corpo.

Il segreto per far assorbire l’olio sul viso senza lasciarlo unto

Quando si accarezza il viso con l’olio, soprattutto se grasso come l’extra vergine di oliva, si crea una patina oleosa antiestetica. Per questo molte donne preferiscono le creme. MA queste sono prodotti industriali elaborati. Per evitare questo inconveniente basta inumidire la pelle prima di applicare l’olio. Per esempio dopo aver lavato il viso e tamponato con un asciugamano. Oppure dopo uno spruzzo nebulizzato d’acqua tonica o alle rose.

Le molecole dell’acqua, infatti, penetrano più facilmente nella pelle e portano con sé anche quelle dell’olio. In questo modo, attraverso un leggero massaggio, l’olio si assorbe prima, e si evita quella fastidiosa patina oleosa sul viso.