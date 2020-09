Pelle del viso più giovane, luminosa e senza rughe con questo olio prodigioso. Se hai problemi di pelle soprattutto al viso, dici pure addio a ciò che ti preoccupa.

Prendersi cura della pelle

La pelle ben curata ed elastica non è un desiderio vanitoso ma è necessaria alla salute del corpo. La pelle, infatti, è la prima barriera a sua protezione. Agisce contro i batteri e i virus, impedendo loro di entrare. Prendersi cura della propria pelle è perciò una necessità salutare e naturalmente porta con sé anche i suoi vantaggi estetici. Ma vediamo come fare per mantenere la nostra pelle sempre in forma ed elastica.

Pelle del viso più giovane, luminosa e senza rughe con questo olio prodigioso, l’olio di Argan

Aggiungendo ogni sera qualche goccia di questo olio, la pelle migliorerà sensibilmente e anche alle rughe porterà i suoi benefici. Parliamo dell’olio di Argan. È un olio molto particolare, tanto che è chiamato l’olio d’oro. Proviene da una zona a sud del Marocco, oggi una zona protetta dall’UNESCO.

Gli alberi di Argan sono coltivati da una cooperativa di donne che curano la terra con sistemi eco sostenibili. Pensate che per produrre mezzo litro di quest’olio, si impiegano 50 chili di bacche e sono necessari tre giorni di lavoro. Per questo motivo è un olio prezioso. Ha i suoi impieghi sia sulla pelle che sui capelli. Ma anche nell’alimentazione.

Quando lo si usa sulla pelle, è meglio se questa sia umida, come dopo un bagno. Si applicano poche gocce dell’olio con le dita o con del cotone. I suoi acidi grassi Omega 6, la vitamina E, i flavonoidi hanno un effetto emolliente e antirughe. Massaggiato delicatamente sul viso, penetra in profondità rendendo la pelle elastica e stimolando la rigenerazione cellulare. L’olio di Argan è anche ottimo anche contro le smagliature della pelle, problema in genere delle donne in dolce attesa.

Questo olio con poche gocce applicate al viso ogni giorno, vi donerà giovinezza e luminosità oltre che migliorare le difese della vostra pelle.