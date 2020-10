Come evitare la formazione di peli incarniti dopo la depilazione con un semplice procedimento. Sai come puoi evitare la formazione di peli incarniti? Questo procedimento, sebbene consigliatissimo, è utilizzato da poche donne. Per noia, per noncuranza o perché ritenuto inutile. In molte sottovalutano il fastidio che può essere arrecato da uno o più peli incarniti. Tuttavia, evitarlo è molto semplice ed è importante munirsi di un buon esfoliante per il corpo, acquistabile in tutti quanti i negozi che vendono prodotti di bellezza. Come sempre, quando si parla del proprio corpo, meglio non essere superficiali ed affidarsi ad un professionista per capire quale scrub esfoliante possa essere più adatto alla propria pelle. Le opzioni sono due. L’una è applicarlo in casa, l’altra rivolgersi ad un centro estetico che potrà effettuare il trattamento per voi, certamente con maggiore precisione e con mezzi più adeguati.

Ogni quanto esfoliare la pelle?

Almeno una volta a settimana, due giorni prima della depilazione. Non dopo, altrimenti rischia di diventare inutile. In questo modo, si favorirà il processo di rimozione delle cellule morte. E inoltre, i peli cresceranno nella direzione giusta, senza incarnirsi. Vuoi sapere se lo scrub corpo toglie l’abbronzatura? Consulta anche quest’altro articolo.

Ci sono delle circostanze in cui è meglio non esfoliare la pelle?

Sì, dopo aver preso troppo sole e qualora vi fossero ferite o tagli aperti e moderatamente profondi.

Ecco la routine da seguire

Il procedimento deve essere eseguito in doccia, a corpo pienamente bagnato. Quindi, bisogna fare ammorbidire la pelle sotto il getto della sistola e, poi, prendere lo scrub esfoliante e cominciare ad applicarlo sul corpo con movimenti circolari. Le zone più delicate e sensibili, nelle quali quindi i peli ricrescono più facilmente incarniti dopo la depilazione, sono gli stinchi ed i polpacci. Lo scrub deve essere applicato energicamente, sfregando, ma senza esagerare, specialmente nelle zone più delicate. Inoltre, è bene aiutarsi con una spazzola apposita. Poi, bisogna risciacquare il corpo per rimuovere completamente il prodotto, per poi tamponarlo con un’asciugamano morbida. Dopo l’esfoliazione, è molto importante applicare una crema idratante sulla pelle. Far sì che quest’ultima sia idratata, infatti, è molto importante.

Quindi, anche se l’esfoliazione può essere compiuta facilmente in casa, è meglio farsi aiutare da un professionista nella scelta del prodotto più adatto alla propria pelle. Non tutte quante le pelli sono uguali e alcuni scrub possono essere più funzionali per alcune persone e meno per altre. Quindi, ecco come evitare la formazione di peli incarniti dopo la depilazione con un semplice procedimento.