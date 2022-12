Il segreto per essere sempre bellissime? Questi 2 make up per Natale renderanno tutto possibile

Non sappiamo truccarci ma vorremmo curare di più il nostro viso? Prendiamoci del tempo per noi stesse ricreando questo trucco semplicissimo, che ci renderà irresistibili.

Le feste sono il tipico momento in cui si incontrano parenti che non si vedevano da una vita. Cugini lontani, zii curiosi, prozii pressoché sconosciuti e via dicendo.

Anche per questo motivo, dovremmo avere particolarmente a cuore il look che sceglieremo per queste feste. Per fare un figurone, infatti, non sarà necessario spendere chissà quanti soldi, anzi. Basterà solo avere gli accessori giusti, e soprattutto un trucco che enfatizzi i punti forti del nostro viso.

In poche e semplici mosse scopriremo come replicare un trucco facile e veloce, che potranno replicare anche i meno esperti. Il nostro sguardo sarà l’assoluto protagonista.

Colori, brillantini e tanto altro ancora faranno di questo trucco una vera e propria opera d’arte, con cui tutte saremo bellissime. Scopriamo subito, in pochi e semplici passi, come eseguire questo bellissimo trucco natalizio.

Il segreto per essere sempre bellissime? Basta un piccolo punto luce nel punto in cui l’occhio aumenta d’intensità.

Durante le feste la nostra concentrazione si sposta soprattutto in due ambiti. La cucina è tendenzialmente al centro degli interessi, e tutti si impegnano a ricreare i migliori antipasti furbi, più i primi e i secondi della tradizione.

A livello personale, invece, ci si impegnerà soprattutto nella ricerca del miglior abito da indossare a Natale e a Capodanno. E, per questo, basterà scegliere tra outfit eleganti e sportivi quello che più preferiamo. Ma ora passiamo al lato trucco.

Come avere un viso più rilassato e affascinante in 3 semplici passi

La festa è un momento di allegria e di convivialità, in cui trascorreremo ore di serenità con parenti e amici. Per farci vedere al meglio della forma, non dovremo assolutamente tralasciare il discorso trucco, soprattutto durante le feste.

In particolare, ci serviranno solo 5 cosmetici.

Partiamo dall’inizio: come creare una bella base per il viso

Il segreto per essere sempre bellissime è alla portata di tutte. Il primo passo verso un look da sogno è preparare una buona base per il viso. Prima di tutto dovremo stendere una bella crema idratante, che sarà il primo passo per ottenere un buon risultato.

Dopodiché passeremo alla stesura del fondotinta: con una spugnetta, dovremo coprire col trucco discromie, macchie e occhiaie presenti sul viso. Poi stenderemo un po’ di cipria, come fissante per far durare il trucco più a lungo possibile.

Enfatizziamo lo sguardo e rendiamolo irresistibile

A questo punto dovremo prendere una palette di ombretti, e puntare sul rosso, meglio se brillantinato. Stendiamolo bene nella parte centrale della palpebra mobile, quindi sfumiamolo verso i lati.

Poi prendiamo un po’ di ombretto nero (anche questo dovrebbe essere glitterato), e stendiamolo sulla parte terminale dell’occhio. Dovremo sfumare il tutto verso l’esterno, cercando di creare una coda che si assottigli verso l’esterno e che punti verso l’alto, restringendosi.

Verso l’interno dell’occhio, invece, andremo a stendere pochissimo bianco, creando un punto luce proprio nell’angolo dell’occhio.

Ma arriviamo al punto forte. Il segreto per essere sempre bellissime è il brillantino che posizioneremo sulla coda di ombretto nero. Basterà un piccolo strass, da applicare con la colla per trucco, e il gioco è fatto. Il nostro trucco sarà semplicemente irresistibile.