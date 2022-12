Faremo colpo sulla suocera con questa ricetta smart di Alessia Mancini per il pranzo di Natale

Alessia Mancini è attivissima sul suo profilo Instagram dove si definisce scrittrice in erba. Ogni giorno presenta una ricetta tratta dal suo libro e sono tutte da scoprire.

Esordisce in TV con il programma Non è la Rai. Diventa brava e ha anche una laurea conseguita alla IULM. Segue corsi di dizione, danza e recitazione e il piccolo schermo la sceglie in più occasioni. Alessia Mancini infatti partecipa a numerosi programmi di successo come Striscia la Notizia, Passaparola, La sai l’ultima? Mezzogiorno in famiglia.

Oggi ha 44 anni, è felicemente sposata ed è mamma di due figli. Da qualche tempo si dedica in pieno alla cucina, una passione che riesce ad incanalare nella rete. Ne fa un libro e una professione: con cadenza pressoché quotidiana posta video in cui porta a compimento una delle sue ricette.

L’antipasto di Alessia a prova di cuoche imperfette

Impeccabile nello stile e nella forma fisica, con un look sempre curato uno dei consigli di Alessia Mancini è da cogliere al volo. Infatti faremo colpo sulla suocera con questa ricetta smart che persino le più abiette ai fornelli possono eseguire a meraviglia. Si tratta dell’ albero di sfoglia. Un’idea semplicissima che concilia gusto e scenografia sulla tavola per il pranzo del 25 dicembre.

Gli ingredienti per 4 persone sono:

1 uovo;

1 rotolo di pasta sfoglia;

100 gr di ricotta;

150 gr di spinaci o altra verdura a scelta;

sale q.b.;

pepe q.b.

La pasta svoglia possiamo prepararla in casa ma se proprio siamo oberate di lavoro e preparativi, soprattutto se non siamo delle cuoche provette, possiamo comprarla nel banco frigo del supermercato. Costa poco ed è pronta all’uso. Come prima mossa lessiamo gli spinaci (o altra verdura) e li lasciamo colare e raffreddare.

A questo punto frulliamo insieme spinaci e ricotta fino ad ottenere un composto omogeneo. Mentre formiamo la crema aggiungiamo un pizzico di sale e pepe.

Faremo colpo sulla suocera con questa ricetta smart pronta in pochi minuti

Il passaggio successivo che ci suggerisce Alessia Mancini è in sé addirittura simpatico da eseguire. Stendiamo la pasta sfoglia su un piano e con l’aiuto di una rotella tagliapasta tracciamo la sagoma di un albero di Natale seguendo lo schizzo di un disegno semplice come quello che ci hanno insegnato alle elementari. I nostri “rami” saranno degli involtini rettangolari dove poniamo la crema di spinaci e ricotta. Li chiudiamo come fossero appunto dei fagottini e spennelliamo col tuorlo d’uovo precedentemente sbattuto. Poniamo a 200° in forno ventilato preriscaldato per circa mezz’ora controllando la cottura in base alla doratura del nostro albero di sfoglia. Lo serviremo su un vassoio di porcellana a centrotavola che lascerà la suocera a secco di commenti.