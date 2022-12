Antipasti furbi di Natale semplici e veloci, ecco 2 ricette di pesce senza cottura da copiare subito

Chi è alla ricerca di antipasti semplici, sfiziosi e ricchi di gusto che possano arricchire il menù e colorare la tavola deve assolutamente provare queste 2 ricette! Si preparano in 5 minuti e faranno impazzire amici e parenti. Ecco quali sono e come realizzarli in poche mosse.

Il Natale è ormai alle porte e ci si prepara per affrontarlo nel migliore dei modi. Per accogliere gli ospiti, ad esempio, si può profumare casa partendo dall’ingresso. Apparecchiare la tavola senza commettere errori, poi, è una delle imprese più difficili. Per tutte le festività del periodo il buon cibo resterà una costante. Ad aprire i ricchi banchetti: gli antipasti, con e senza pasta sfoglia. Quest’oggi mostreremo 2 antipasti furbi di Natale semplici e veloci. Ricette sfiziosissime che si preparano in un batter d’occhio.

I canapè al salmone affumicato per stupire gli ospiti con semplicità

Non sono semplici tartine ma sono semplicissimi da realizzare. I canapè conquisteranno tutti.

Ecco tutti gli ingredienti:

150 g di pane in cassetta (il classico pancarrè);

(il classico pancarrè); 200 g di formaggio spalmabile ;

; 150 g di salmone affumicato ;

; 3 fette spesse di prosciutto cotto ;

; 1 zucchina ;

; 1 limone ;

; sale, pepe ed erba cipollina q.b.

Procedimento: i canapè sono dei piccoli bocconcini di pane a cui nessuno potrà resistere. Per realizzarli, togliere la crosta al pane in cassetta. Stendere leggermente il pane con un mattarello. Poi, con le formine a forma di stella ritagliare il pane.

Lavare e pelare la zucchina. Poi, tagliarla a rondelle e grigliarle velocemente su una piastra ben calda. Successivamente, lavare il limone e tagliare la scorza a striscioline sottili. Avvolgere intorno alle scorzette di limone un paio di fettine salmone affumicato, in modo da formare i petali di un fiore. Poi, con la stessa formina a stella usata precedentemente, tagliare il prosciutto cotto.

In un mixer inserire il formaggio spalmabile e l’erba cipollina. Mescolare e aggiungere anche sale e pepe. A questo punto trasferire il formaggio in un sac à poche, possibilmente dotato di beccuccio a stella. È il momento di assemblare i canapè. Prendere il pane a forma di stella. Creare con la crema al formaggio uno spuntone e coprire con una fetta di zucchina. Poi, sistemare anche la rosellina creata con il salmone e cospargere con erba cipollina tritata. Per i canapè al prosciutto, invece, sostituire il salmone con le stelle di prosciutto cotto e terminare con un altro spuntone di crema al formaggio.

Antipasti furbi di Natale semplici e veloci: le tartine al tonno sono sempre una garanzia per le feste

Per un antipasto semplice ma d’effetto le tartine al tonno sono perfette. Ecco tutto l’occorrente.

Ingredienti:

5 fette di pane in cassetta ;

; 120 g di tonno in scatola ;

; 2 cucchiai di maionese ;

; 3 pomodorini ;

; sale e erba cipollina q.b.

Procedimento: eliminare la crosta al pane in cassetta e ritagliarlo con delle formine tonde per biscotti. Poi, far tostare il pane in una padella senza olio. Intanto, sgocciolare il tonno e inserirlo in una ciotola.

Aggiungere la maionese e mescolare formando una crema. Unire anche l’erba cipollina tritata e un pizzico di sale. Trasferire la crema al tonno in un sac à poche. Successivamente, farcire le tartine e guarnirle con i pomodorini tagliati in 4 parti.