Capita a tutti intorno alla mezza età di vedere la propria chioma trasformata. I capelli che cominciano a diventare grigi non sono motivo di allarme, e se riusciamo a resistere alla tentazione di tingerli, la nostra chioma grigia può diventare un motivo di orgoglio e una sfida appassionante alla nostra routine quotidiana di styling.

Quando diventano grigi, però, i capelli non cambiano solo colore, ma anche consistenza. Spesso diventano più rigidi e secchi, e difficili da controllare.

Ma niente paura, si tratta soltanto di imparare a gestirli, e presto riprenderemo il controllo della nostra chioma come prima.

Vediamo il segreto per curare i capelli che stanno diventando rigidi e secchi con l’età.

Scegliamo shampoo e balsamo che non macchiano i capelli

Innanzitutto, se i nostri capelli stanno diventando grigi, cerchiamo di preferire prodotti per la cura dei capelli dal colore trasparente. Shampoo e balsami colorati, infatti, potrebbero macchiare i nostri capelli bianchi o grigi, e lasciarsi dietro uno spiacevole colore giallognolo.

Scegliamo quindi shampoo e balsamo il più possibile di colore neutro o meglio ancora trasparente, in modo che il nostro grigio naturale possa brillare alla perfezione.

Abbondiamo con il balsamo

I capelli grigi, bianchi o brizzolati, dato che sono privi di pigmento, tendono anche ad essere più duri e rigidi. Spesso una chioma brizzolata risulta anche meno idratata. Il segreto per curare i capelli che stanno diventando rigidi e secchi con l’età è quello di fare molta attenzione ad idratare abbastanza la nostra chioma: dovremo abbondare con il balsamo, soprattutto sulla lunghezza dei capelli e sulle punte. È buona abitudine anche fare una maschera idratante per capelli con regolarità. Facciamoci consigliare da un esperto del mestiere dei prodotti specifici per una chioma brizzolata. Attenzione: specialmente se i nostri capelli sono grigi o bianchi, dovremmo evitare di avvolgerli in un asciugamano dopo averli lavati, in quanto potremmo indebolirli o danneggiarli, ecco perché.