Il curry è un mix di spezie indiane molto versatile. In India è utilizzato praticamente ovunque e ormai, anche sulle nostre tavole, questo mix fa da padrone.

Molto particolare, questa fantasia di riso al curry e zucchine è un’ottima idea per un primo gustoso e ricco di vitamine.

La dolcezza delle zucchine esce fuori grazie al sapore deciso del curry e diventa così un piatto ricco di gusto e di sapore.

Si può fare anche una variante vegana di questa ricetta, basterà sostituire la panna classica di latte con la panna di soia, provare per credere.

Ingredienti

500 gr di riso basmati;

3 zucchine;

2 cucchiaini di curry in polvere;

150 ml di panna normale o di soia;

3 cucchiai di olio d’oliva;

prezzemolo;

sale.

Fantasia di riso al curry e zucchine

Per prima cosa, laviamo e puliamo bene le zucchine. Togliamo le estremità dagli ortaggi e tagliamo tutto bene a cubetti, non dovranno essere troppo grandi.

Portiamo a bollore una pentola piena d’acqua e saliamola, quindi buttiamoci dentro il riso e cuociamolo secondo le istruzioni riportate sulla confezione.

Quando il riso sarà cotto, mettiamolo da parte in una ciotola. Mettiamo un filo d’olio in una padella antiaderente e portiamo l’olio a un punto adatto per il soffritto. Cuociamo quindi le zucchine e facciamole ammorbidire.

Non appena le zucchine saranno più morbide, quasi soffritte del tutto, uniamo alla padella il riso, la panna di latte o di soia, il sale e un altro filo d’olio.

Far andare avanti la cottura per far sì che tutti gli ingredienti si amalgamino bene tra di loro, stando bene attenti che il tutto non si attacchi sul fondo della padella e che il riso non si scuocia.

Appena il tutto sarà amalgamato, prendiamo un piatto da portata, decoriamolo con ciuffi di prezzemolo e impiattiamo il nostro riso al curry.

Il riso va mangiato caldissimo, magari con un’altra spolverata di curry a crudo per esaltare ancora di più il sapore del riso.