Se siamo finalmente riusciti ad assicurarci un’uscita con la persona che ci piace, è molto naturale essere nervosi. Vogliamo che il nostro primo appuntamento vada il più liscio possibile, in modo da poter proporre a fine serata un secondo incontro.

Durante un primo appuntamento occorre utilizzare la tecnica giusta per fare colpo sull’altra persona, e ovviamente ci sono degli errori ovvi e banali da evitare. Nessuno vuole sentir parlare del nostro ex al primo appuntamento per esempio. Dovremmo certamente evitare di concentrare tutta l’attenzione su noi stessi, mostrare interesse nei confronti dell’altra persona e assicurarci che si stia godendo la serata il più possibile.

Vi sono però anche altri errori meno banali e più subdoli che rischierebbero di rovinare l’atmosfera. E facendoci fare brutta figura con la persona che ci piace. Basta fare questo banale errore al primo appuntamento per rovinare la serata.

Mai essere scortesi con camerieri e baristi

Se il nostro primo appuntamento ha luogo in un bar o in un ristorante, non c’è errore peggiore da fare da parte nostra che quello di essere scortesi con baristi e camerieri. Proprio così: l’errore peggiore che potremmo fare al primo appuntamento non riguarda noi o il nostro appuntamento, bensì le persone che ci stanno intorno. Le nostre azioni nei confronti di camerieri e baristi la dicono lunga sul tipo di persona che siamo. Se, come è naturale che sia, il nostro appuntamento è alla ricerca di indizi per comprenderci meglio e capire la nostra personalità, essere scortesi non è un buon biglietto da visita.

La scortesia farebbe una cattiva impressione sul nostro partner

Essere scortesi con camerieri e baristi farebbe una pessima impressione sull’altra persona, che è esattamente l’opposto di quello che vogliamo a un primo appuntamento.

Anche se il nostro primo appuntamento non ha luogo in un bar o ristorante, è bene fare attenzione al modo in cui interagiamo con le persone che ci stanno intorno, come l’autista dell’autobus o il giornalaio. L’altra persona avrà gli occhi puntati su di noi, e ogni nostra azione verrà esaminata e giudicata. Per questo essere scortesi con camerieri, baristi e chiunque ci sia intorno è l’errore da non fare mai al primo appuntamento per non rovinare la serata. Basta fare questo banale errore al primo appuntamento per rovinare la serata.

Altro errore fatale è quello di non avere l’alito fresco. Ecco i tre cibi migliori per combattere l’alito cattivo da ordinare quando siamo a tavola con il nostro partner.