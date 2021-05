E chi lo avrebbe mai detto che uno dei parchi considerato il più bello e romantico al mondo si trova a pochi passi da Roma. E invece è proprio così. L’Italia torna nuovamente a sorprenderci con i suoi ampi spazi verdi. E se si è in visita a Roma per fare qualche giorno di vacanza bisogna assolutamente fare un salto in questo magico parco.

A definirlo il più bello e romantico non siamo stati noi, nemmeno qualche altra testata italiana. A farlo in realtà è stato il NewYork Times, famoso quotidiano statunitense. Quindi se si è in vacanza a Roma bisogna assolutamente vedere questo parco.

Vediamo ora dunque il motivo per cui il famoso quotidiano lo ha definito così e perché noi non possiamo essere più che d’accordo. Stiamo parlando dei Giardini di Ninfa, in provincia di Latina. Il giardino non troppo distante da Roma merita veramente di essere visto. Dalla Capitale si può raggiungere il posto in circa un’ora e venti di macchina. Oppure con il treno regionale fino alla stazione di Latina Scalo.

Una volta entrati nel parco si percepirà subito il motivo per cui è stato definito così dal NY Times. Ogni anno raccoglie circa 50 mila turisti, sperando che con le riapertura possa tornare a brillare come faceva prima. All’interno del parco si trova anche un albero da record: il Pioppo Nero.

Il record di questo esemplare è che la sua età si aggira attorno ai 150 o 200 anni di vita, che per questa specie è tantissimo dato che al massimo arrivano a 100 anni. Ma non solo l’età è da record, quest’albero è a rischio estinzione perché il suo corredo genetico è puro, infatti non si tratta di un ibrido.

Approfondimento

