Un cellulare senza internet è quasi del tutto inutile. Usiamo il cellulare per chattare con i nostri amici, videochiamare i nostri familiari, cercare informazioni, scoprire ricette, mandare email, lavorare e mille altre cose ancora.

Insomma, oggi utilizziamo il cellulare davvero per ogni cosa. E tutte queste funzioni comprendono l’uso di internet.

Senza internet potremmo solo scattare fotografie e, al massimo, chiamare e ricevere telefonate. In pratica non potremmo fare quasi nulla, appunto.

Ecco perché ogni smartphone prevede un collegamento ad internet. Il mercato offre tantissime promozioni per avere sempre più giga a disposizione per poter navigare senza limiti su internet.

E se invece un giorno il nostro telefono non dovesse più accedere ad internet per colpa di un errore che commettiamo noi stessi? Dobbiamo fare attenzione, perché il nostro cellulare non potrà più navigare su internet a causa di questa impostazione che attiviamo inconsapevolmente. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Perennemente collegati

I numeri parlano chiaro. Nel mondo ci sono circa 8 miliardi di persone. Tra queste, gli utenti di internet sono circa 4.66 miliardi. Si parla di persone perennemente connesse ad internet.

I social hanno anche amplificato questo fenomeno. Come riportato da vari siti del settore il risultato è che il tempo medio speso su internet dalla maggior parte di noi è di circa 7 ore al giorno. Praticamente un quarto della nostra giornata, a cui dovremo sottrarre il tempo speso per dormire.

I numeri sono davvero spaventosi. Insomma, internet è diventato parte integrante delle nostre vite.

Tornando al discorso centrale, pensare di non avere una connessione sul cellulare oggi è davvero incredibile. Esiste, però, un’impostazione attivata in automatico sul nostro cellulare che ci risucchia parecchi dati. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Download automatico

Una delle cause per cui consumiamo il traffico dati è il download automatico dei media, e quindi foto e video, da WhatsApp. Scaricare questi media comporta l’utilizzo dei dati, motivo per cui ne avremo sempre meno.

Questo dato dipende, ovviamente, dall’uso che si fa di WhatsApp. Ed ecco spiegato il motivo per cui dobbiamo fare attenzione, perché il nostro cellulare non potrà più navigare su internet a causa di questa impostazione che attiviamo inconsapevolmente.

Per risolvere il problema, basterà disattivare il download automatico e impostarlo solo quando è disponibile una rete WI FI.

