L’aloe vera ha certamente delle proprietà benefiche per il nostro corpo e la nostra pelle. Ma non tutti sanno che questa pianta miracolosa può far bene anche al portafoglio. La richiesta di aloe vera, sia delle foglie, che dell’intera pianta, che del gel, è sempre in crescita, e sempre più persone sono a conoscenza dei suoi molteplici usi.

È qui che si apre per noi un’importante opportunità di guadagno. La coltivazione e la vendita di aloe vera è un’attività molto semplice da avviare, in quanto ha costi ridottissimi e non richiede conoscenze o esperienze particolari. Ma si può davvero guadagnare con l’aloe vera?

A quanto possiamo mettere in vendita la nostra aloe vera per avere un guadagno importante ma mantenendo i prezzi onesti e competitivi? Pochi sanno che possiamo guadagnare un sacco di soldi vendendo le foglie di aloe vera, ecco quanto costa una foglia sul mercato e dove andare a venderle. Possiamo vendere la nostra aloe per un prezzo che va dai 10 ai 20 euro a foglia. Sì, a foglia! Se l’aloe è fresca ed è stata appena raccolta, molti sono disposti a sborsare una bella cifra per averla. Ma dove trovare mercato per la nostra aloe?

Frequentiamo mercatini, sagre, fiere, festival

Per iniziare un’attività amatoriale, possiamo semplicemente mettere un banchetto nelle fiere di paese, nei mercati, nelle sagre e ovviamente nei festival della salute e del cibo.

In questi casi spesso non abbiamo bisogno di un permesso ufficiale. Se le cose vanno bene e vogliamo trasformare la vendita di aloe in un lavoro, allora naturalmente dovremo attrezzarci con partita IVA. Se sappiamo farci pubblicità e teniamo sempre un occhio sugli eventi del circondario, certamente riusciremo a guadagnare grazie alle nostre piantine.

