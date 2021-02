La miscela perfetta per rendere come nuove le sedie di alluminio del balcone o del giardino

Come sa bene chi possiede un balcone o un giardino, le sedie che usiamo per arredare gli spazi esterni sono quelle che si sporcano più facilmente. Essendo appunto posizionate fuori dalla casa, è molto facile che prendano tutta la polvere, il polline e tutto ciò che c’è nell’aria.

Poi soprattutto nelle stagioni invernali e autunnali durante le quali sfruttiamo pochissimo questi spazi esterni, la pulizia viene meno. Passano infatti lunghi periodi nei quali ci scordiamo quasi totalmente di tutto ciò che c’è fuori. Torniamo ad occuparcene solo quando le belle giornate soleggiate cominciano piano piano a tornare.

Questi sono i momenti in cui iniziamo nuovamente a preoccuparci di tenere puliti e in ordine anche i balconi e i giardini.

Molto spesso per gli spazi esterni vengono utilizzati tavolini e sedie in alluminio o anche di legno.

Oggi vogliamo parlare della miscela perfetta per rendere come nuove le sedie di alluminio del balcone o del giardino.

Tutto ciò che ci occorre

90 ml di olio d’oliva

120 ml di alcool

150 ml di aceto

1 litro d’acqua

60 ml di sapone liquido

3 cucchiai di bicarbonato

Limone

Per strofinare ci saranno molto utili anche una spugnetta, uno straccio e un panno il più possibile morbido

L’applicazione

Utilizzando un recipiente abbastanza capiente, andiamo a mescolare tutti gli ingredienti sopra menzionati.

Con un cucchiaio che non utilizziamo in cucina, mescoliamo il tutto per cercare di rendere il più possibile omogeneo il composto.

A questo punto intingiamo all’interno del composto il panno morbido e solo dopo averlo strizzato per bene cominciamo a strofinare.

Ripetiamo gli stessi passaggi tutte le volte che ce ne sarà bisogno finché non avremo strofinato tutte le parti della nostra sedia.

Utilizziamo poi la spugnetta per risciacquare e infine andiamo ad asciugare.

Pulire le nostre sedie non sarà mai stato così semplice e veloce.

Ecco perciò svelata la miscela perfetta per rendere come nuove le sedie di alluminio del balcone o del giardino.