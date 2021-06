Se siamo finalmente arrivati a parlare di fagiolini vuol dire che siamo felici e che è finalmente arrivata l’estate. Infatti, il loro odore, il loro sapore e il loro gusto ricordano a tutti l’estate, la stagione più bella dell’anno.

Ecco, se viviamo non lontani dalla campagna sappiamo anche che i fagiolini sono un prodotto tipico di questa stagione che costa anche poco. Inoltre, fanno benissimo alla nostra salute e hanno pochissime calorie. Ci sono moltissime possibili preparazioni per i fagiolini, e in moltissime sono presenti i pomodori.

Certo, non tutti sanno che per dei fagiolini eccezionali dovremmo usare questi pomodori, ma oggi vorremmo parlare di qualcos’altro. Infatti, ecco il segreto della nonna per dei fagiolini eccezionali, freschi e gustosissimi.

Preparazione e segreto

Non diamo nulla per scontato e partiamo dall’inizio. Innanzitutto dobbiamo pulire i fagiolini e lavarli per bene. Nel frattempo, dobbiamo preparare una pentola e una padella.

Nella pentola inseriamo l’acqua fredda che portiamo ad ebollizione. Nella padella, prepariamo un soffritto anche solo di cipolla. Facciamo bollire i fagiolini anche per pochi minuti e poi li mettiamo in padella.

Ma arrivati a questo punto, parliamo del segreto della nonna.

Il segreto della nonna per dei fagiolini eccezionali, freschi e gustosissimi

Una volta che li abbiamo messi in padella, dobbiamo compiere questa azione. Prendiamo un vino bianco, anche uno che è già aperto in frigo. Versiamone un bicchiere e via, sfumiamo i fagiolini con il loro soffritto.

Dobbiamo fare estrema attenzione a questa cosa però: quando sfumiamo alziamo il fuoco. Dobbiamo sapere che è importantissimo avere il fuoco alto così da far evaporare tutto l’alcool e trasformarlo in zuccheri.

Solo a questo punto aggiungiamo la nostra passata di pomodoro o i nostri pelati, e il gusto sarà incredibile. Se vogliamo, dato che il piatto sarà già carico di sapori, possiamo anche non salarlo. I gusti son gusti, buon appetito!