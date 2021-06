L’estate è ormai arrivata e con lei il caldo e le lunghe serate estive. Molti di noi, in questo periodo, amano bere bevande dissetanti per combattere il caldo e l’afa, ma in pochi sanno che non è necessario comperare costose bevande del supermercato.

In casa possiamo creare dei drink dissetanti con pochi ingredienti e ancora più gustosi di quelli comprati.

Oggi vogliamo vedere in che modo possiamo preparare una dolce bevanda estiva al profumo di limone super dissetante e con poco alcol.

La fantasia è la migliore alleata in cucina

Se amiamo mixare gli ingredienti e preparare drink originali dobbiamo assolutamente leggere questa ricetta. Si tratta di una specie di cocktail che parte da un classico limoncello per aggiungergli ancora più gusto e potere dissetante.

Gli ingredienti necessari sono del limoncello, dei limoni interi non trattati, ghiaccio tritato e un e uno shaker. Per avere limoni sempre al top abbiamo spiegato in questo articolo come fare.

Come preparare una dolce bevanda estiva al profumo di limone super dissetante e con poco alcol

Dobbiamo prendere una dose di limoncello e mescolarla assieme a una dose di succo di limone appena spremuto. Mescoliamo bene e poi mettiamoli nello shaker assieme a una parte di ghiaccio.

Agitiamo per pochi secondi e serviamo in un bicchiere alto da liquore.

La bevanda che abbiamo “creato” è qualcosa di nuovo, a metà tra un cocktail fresco e un succo corretto. Il drink è molto cremoso e leggero, perfetto per le sere estive in cui vogliamo dissetarci senza bere troppo alcol. Grazie al limone, questa bevanda è super dissetante e idratante, dolce ma non troppo, alcolico al punto giusto.

Se amiamo i cocktail, ma non vogliamo bere troppo, questa è davvero una geniale idea per una bevanda semplice e gustosa che lascerà a bocca aperta davvero tutti.