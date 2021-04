Cristoforo Colombo è un personaggio storico apprezzato e disprezzato. Specialmente in questi ultimi tempi, la sua figura viene spesso associata al massacro degli indios delle Americhe. Noi di ProiezionidiBorsa non vogliamo entrare in tale discussione che lasciamo volentieri agli storici.

Infatti, vorremmo concentrarci su alcuni prodotti che possiamo apprezzare proprio grazie alle sue spedizioni. Non la patata, che ha diminuito incredibilmente il tasso di mortalità nel mondo. Non il caffè, che ci tiene svegli ogni mattina. E nemmeno il cioccolato, che ci ha fatto diventare tutti dei golosoni. Oggi vogliamo parlare di pomodori.

Già il nome è evocativo: la mela d’oro. Ne esistono di tutti i tipi, colori e grandezze. Il fatto è che quasi tutti sono accomunati da un possibile problema. I contadini più esperti lo chiamano il “culo nero”, ovvero quella parte posteriore del pomodoro che si annerisce. Noi di ProiezionidiBorsa proponiamo però una soluzione. Infatti, ecco il trucco per non avere più pomodori con punta o fondo nero.

Acqua, terra e aria

Chi ha un orto, o anche un giardino, sa benissimo che i tre elementi più importanti per le piante sono acqua, terra e aria. In questo articolo, abbiamo analizzato un errore diffusissimo che tutti facciamo con i nostri ortaggi. Se ci concentriamo sui pomodori, ciò che i contadini definiscono “culo nero”, gli agronomi chiamano marciume apicale.

Infatti, si tratta di un problema molto diffuso tra chi ha nel proprio orto dei pomodori. In soldoni, la punta del pomodoro sembra marcire, e in effetti marcisce per davvero. Per fortuna, non è una malattia della pianta, ma una fisiopatia.

Le nostre piante, infatti, entrano banalmente in sofferenza o d’acqua o di calcio. Se il problema è la carenza di calcio, possiamo tranquillamente rifocillare il terreno con del terriccio ricco di calcio. Lo possiamo trovare nei negozi specializzati nella cura dell’orto e del giardino.

Se abbiamo provato ad aggiungere il calcio ma vediamo che la situazione non migliora, allora stiamo completamente sbagliando l’irrigazione. Ecco il trucco per non avere più pomodori con punta o fondo nero.