Vi sono tantissime persone che sarebbe bene incontrare nel nuovo anno, altre che sarebbe meglio evitare. Secondo le logiche dell’oroscopo esistono, infatti, segni che è meglio non stiano a contatto tra di loro. Scopriamo allora assieme i segni dell’oroscopo che non si devono incontrare nel 2021.

Gli opposti dello zodiaco

Tutti quanti i segni dello zodiaco hanno delle caratteristiche che li rendono particolari e speciali. Allo stesso tempo, però, ogni segno è collegato agli altri da delle relazioni particolari.

Ad esempio, i segni sono legati all’appartenenza ad uno stesso elemento, che esso sia fuoco, terra, acqua o aria. Allo stesso tempo, ogni elemento, ha un opposto astrologico con cui non riesce proprio ad andare d’accordo. I due segni condivideranno, infatti, alcune caratteristiche fondamentali, ma la esprimeranno in maniera totalmente differente.

Il primo esempio di questa contrapposizione è dato dalla coppia Toro-Scorpione. Questi due elementi sono, infatti, pervasi da una forte carica passionale che li fa avvicinare. Allo stesso tempo, però, entrambi sono fortemente legati alle proprie idee, e questo li porterà sempre a litigare e ad avere problemi.

Chi non si deve incontrare nel 2021

Un’altra coppia che è meglio non si incontri in questo anno nuovo è data da Leone ed Acquario. Entrambi hanno, infatti, l’abitudine di stare sotto i riflettori, ma per motivi totalmente diversi.

I primi sono, infatti, dei cultori dell’autorità, anche se paternalistica, i secondi la combattono in ogni modo. Questo può creare delle forti tensioni e delle litigate da ricordare.

Problemi similari si possono ritrovare anche nei segni dell’Ariete e della Bilancia, come anche nella coppia Vergine e Pesci.

Bilancia e Vergine sono, infatti, due segni che amano il controllo e l’ordine, al contrario dei loro rispettivi opposti. Se, infatti, i Pesci rappresentano il disordine, da un punto di vista emozionale, gli Arieti sono sicuramente caratterizzati da briosi scoppi di energia.

Le ultime due coppie che sarebbe meglio non si incontrassero nel nuovo anno sono date da Cancro e Capricorno e Gemelli e Sagittario.

Nel primo caso il problema non poteva che essere creato dalle emozioni. Entrambi i segni provano, infatti, profonde emozioni, ma i primi tendono a non lasciarsi trascinare da queste, al contrario delle seconde.

Nella coppia Gemelli-Sagittario il problema è, invece, quello della estrema volatilità di questi segni. Entrambi tendono ad essere estremamente mobili, e difficilmente riusciranno a stare assieme a lungo.

Abbiamo così terminato i segni dell’oroscopo che non si devono incontrare nel 2021. Se si è interessati alle piante da avere in questo anno per ogni segno zodiacale non si esiti a cliccare su questo link.