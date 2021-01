Quando pensiamo alla cucina pensiamo al piacere momentaneo. Pensiamo soprattutto a gustare dei prodotti che ci provocano meraviglia, stupore, appagamento.

Non sappiamo però che, oltre alla questione del piacere, alcuni cibi sono dei validi nostri alleati. In particolare, ci aiutano a lottare contro altri cibi che amiamo tanto ma che proprio tanto bene non ci fanno.

Noi di ProiezionidiBorsa siamo attenti alle questioni legate alla salute, e spesso proponiamo delle ricette per curare il corpo. Proprio come in questo caso, in cui i mirtilli si uniscono al limone per le nostre gambe e occhi. Oggi però parliamo di un altro frutto, un frutto che ha una storia tutta particolar e che viene da molto lontano. Tuttavia, nonostante la sua provenienza, lo possiamo trovare in ogni mercato e in ogni supermercato. Ecco il meraviglioso frutto che aiuta la digestione e ci fa riposare benissimo.

Indizio: viene dalla Nuova Zelanda

La Nuova Zelanda, terra stupenda ma sconosciuta ai più ha un eccellente biglietto da visita: il kiwi. Oramai diffusissimo anche in Italia con sterminate colture, lo conosciamo con molti colori.

Il più comune è senza dubbio il verde, ma ne esistono anche gialli, rossi e arancioni. Buonissimo, nel novero delle sue proprietà notiamo la presenza di un particolare enzima che si chiama azeditina.

Molti studi hanno confermato le proprietà benefiche dell’azeditina, soprattutto relative alla digestione delle proteine. Digerendo meglio, riposiamo meglio, ci svegliamo meglio e la nostra vita migliora. Certo, come ogni ingrediente, non dobbiamo abusarne. Forse, sarebbe anche meglio non consumarlo alla fine dei pasti ma come merenda.

A fine cena concediamoci il lusso di una bella fetta di sacher, due o tre profiterole o una bella millefoglie. Il giorno dopo però, due kiwi a merenda sono d’obbligo! Ecco il meraviglioso frutto che aiuta la digestione e ci fa riposare benissimo.