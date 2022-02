Le giornate riprendono ad allungarsi e si fanno più soleggiate, questi sono i segnali che la primavera è in arrivo, forse quest’anno anche un po’ in anticipo. Quindi, facciamoci trovare pronti con il guardaroba più adatto non solo alla stagione ma anche a valorizzare la nostra silhouette. E quando si parla dei capi da scegliere per centrare questi due obiettivi, ce n’è uno intramontabile. A dire la verità si tratta piuttosto di un motivo, adattabile ad un gran numero di top. Cominciare a vederlo per le strade è un po’ come vedere le rondini rientrare dal loro viaggio invernale. E anche noi, proprio come loro, ci faremo notare per la nostra eleganza e il nostro stile adatto a tutte le età.

Torna di moda questo stile per magliette, camicie e maglioni eleganti che snelliscono la figura a 20 anni come a 60

Questo periodo dal clima piuttosto altalenante ci permette di giocare con gli strati. Quindi possiamo indossare maglietta, camicia e maglione anche allo stesso tempo. Almeno uno di questi dovrebbe sfoggiare un motivo semplice ed elegante, quasi minimal. Si tratta del motivo a righe marinière, come quello che ci immaginiamo addosso ai marinai o ai gondolieri di una volta. Generalmente, la tonalità base è bianca o crema, mentre le righe sfoggiano diverse sfumature di blu. Sono anche linee orizzontali, che quindi creano una sorta di illusione ottica che snellisce la figura, al contrario delle linee verticali. Ecco perché se vogliamo nascondere delle braccia flaccide o molto corpose, o un po’ di pancetta, questo motivo è proprio l’ideale.

Il minimalismo poi si adatta sia alle ragazze e ai ragazzi che alle persone più mature. Addirittura, nel secondo caso appariremo più giovani, pur rimanendo eleganti, grazie alla freschezza di questo look. Si tratta anche di un motivo che si adatta perfettamente sia agli uomini che alle donne. Basti pensare a quanto un maglione con righe marinière possa donare ai ragazzi e agli uomini.

Come abbinare il motivo marinière

Quindi, torna di moda questo stile marinière, che nella sua versione classica propone dei toni neutri a cui è facile abbinare altri capi. Il bianco è un vero e proprio passepartout e anche il blu si abbina a un gran numero di colori, addirittura al rosso. Dopotutto, il classico vestito da marinaio era sempre accompagnato da un fazzoletto rosso legato al collo. Perché non riproporlo anche noi, magari con un foulard o una sciarpa?

Per il top alla marinière scegliamo un taglio forse più sartoriale, non troppo aderente nel caso delle donne, per poi indossare dei pantaloni a sigaretta o che evidenziano la silhouette. Insieme a un paio di stivaletti in pelle, avremmo ottenuto un look giovane, elegante e versatile.