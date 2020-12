San Silvestro quest’anno sarà un giorno davvero speciale. Decreterà la fine di un anno difficile per tutti e bisogna festeggiarlo come si deve. Dato che non si potrà uscire quest’anno, ci si dovrà ingegnare a casa per renderlo meraviglioso. E quale modo migliore se non proporre dei piatti unici che possano rallegrare tutta la famiglia. Proprio come questo. Ecco il secondo a base di polpo perfetto per San Silvestro.

Il polpo in umido, una vera e propria delizia per il palato

Il secondo che noi del team di ProiezionidiBorsa vogliamo proporre è proprio il polpo in umido. Per realizzarlo serviranno:

1 kg di polpo

250 gr di passata di pomodoro

4 pomodori datterini

aglio

vino bianco

prezzemolo

olio extravergine di oliva

sale

pepe

E ora basterà seguire i passaggi necessari per dare vita a un piatto unico!

Ecco come realizzare un fantastico piatto per chiudere l’anno in bellezza

Il polpo in umido è davvero semplicissimo da preparare, anche per i meno esperti. Se non si dovesse essere dei maghi in cucina, il consiglio è quello di acquistare un polpo già pulito. Ora, bisognerà tagliarlo in piccoli pezzi e metterlo in una padella assieme a un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Dopo averlo fatto rosolare, bisognerà bagnarlo con del vino bianco e lasciarlo evaporare a fiamma viva.

Adesso sarà il momento di aggiungere la passata di pomodoro, i 4 pomodori datterini, un pizzico di sale, uno spicchio d’aglio e un po’ di pepe. Dopo aver coperto la padella con un coperchio, bisognerà lasciar cuocere a fiamma bassa per circa mezz’ora. Poi si dovrà servire. Prima di portare a tavola, aggiungiamo un po’ di prezzemolo et voilà, il piatto è pronto! Ed ecco il secondo a base di polpo perfetto per San Silvestro!

